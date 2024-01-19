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深切哀悼｜處理竹篙灣車禍時暈倒　49歲消防員猝死　服務逾31年屢獲獎處長表哀悼【10大猝死徵兆】

都市病 17:21 2024/01/19

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香港迪士尼樂園外今早（19日）發生一宗車禍，一名女司機半昏迷送院。消防處今午發稿證實，49歲消防員邱耀文處理事件期間突然暈倒，送院搶救後，延至今午3時08分不治。

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消防處指出，消防員邱耀文隸屬竹篙灣消防局，今早在竹篙灣處理一宗交通意外期間，突然在現場暈倒；在場一同處理該宗交通意外的同事即時為他施行心肺復甦法（CPR），並使用自動心臟除顫器為他急救。他於下午12時06分送院，其後於下午3時08分證實不治，終年49歲。

消防處處長楊恩健表示，邱耀文一直克盡厥職，服務消防處超過31年，工作表現優秀，任職期間曾獲香港消防事務長期服務獎章（第一加敘勳扣）、政務司司長感謝狀及高級指揮官嘉許狀，「對於痛失這位盡忠職守的同事，我感到非常難過和惋惜，部門上下均感十分難過和痛心，我已代表部門所有同事向他的家屬致以最深切慰問。」

楊恩健又指，目前消防處福利組正與邱耀文的家人保持緊密聯繫，並會提供協助，幫助他們度過這悲痛及艱難的時刻。

大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

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身邊人盡量把握發病首5分鐘急救

對於心臟病的猝死風險，心臟科專科醫生曾振峯亦曾接受訪問指，心臟病屬於醫學上一種統稱，泛指心臟血管疾病，例如心率問題、心瓣問題等，通通都被歸納為心臟病；惟坊間大眾提及心臟病，普遍會認為等同「冠心病」。

假如患上冠心病，患者心口中間位置會出現「被重物壓住」的鈍痛感，有時痛楚甚至會蔓延至下巴、膊頭及背部。曾醫生指出，有部分患者雖然未必會感到心口痛。多數心臟病患者猝死成因，大部分是由心室顫動（Ventricular Fibrillation）所引起，通常是指心臟血管因突然閉塞，導致心臟缺血、出現混亂訊號，令心臟跳動變得不正常、血液無法正常輸送到達其他器官及大腦，從而引發突然昏厥的情況。

如患者出現類似情況時，身邊人應儘量把握「黃金急救時間」、即發病首5分鐘時間，於現場即時進行心肺復復甦，以維持患者血液循環、減低腦部缺氧風；假如病人經過長時間急救，仍未能順利復甦，情況則會變得非常危險，而患者腦部恢復之前功能的機會亦會逐漸減小。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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