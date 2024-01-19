【港鐵換新車】港島綫引入新列車　1月28日起投入服務

▲ 港島綫引入新列車。（港鐵圖片）

港鐵今天（19日）公布，港島綫於1月28日起，引入全新的市區綫8卡列車，以取代現役的第一代列車。

港島綫是繼觀塘綫後，有新列車投入服務的市區綫。新列車除了為乘客提供更好的乘車體驗外，亦有更高的運作可靠性。

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設施設計上有多項提升，包括更寬闊的車廂空間設計、更多扶手裝置、座椅設計符合人體工學並配備背靠、車內設有動態路綫圖顯示、車廂全面採用 LED 照明及列車配備「智能伺服器」，可實時遙距監察列車狀況，同時有助大數據分析加強列車的預防性維修。

港鐵稱，今次市區綫列車更換工程，是港鐵公司歷來最大的列車資產更新投資。項目自2015年批出，以當時價格60億元購買93列市區綫新列車。隨着列車逐步付運，市區綫新8卡列車由2022年11月底開始在觀塘綫投入服務，至今已有13列新列車，取代陸續達到資產年限的市區綫第一代列車。

為了籌備新車在港島綫投入服務，港鐵自去年開始，以新列車在港島綫進行各項測試，並已獲得政府確認運作安全及良好。未來，荃灣綫及將軍澳綫亦會有序地更新列車。

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責任編輯：吳卓峰