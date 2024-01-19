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【網路紅人】YouTuber「床哥」實習社工2日遭學校教師聯署辭退　拍片斥校方「唔公道」

社會 18:02 2024/01/19

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Youtuber床哥。

YouTuber「JFFT」成員陳鈺麟（網名「床哥」），目前昨晚(18日)在個人社交平台發布影片，指自己到一間中學擔任實習駐校社工僅2天，就被該中學的老師「聯署」要求他離開崗位，但對方未有交代原因。床哥形容是他人生中受到「最不公義對待」的一天，「我到底做咗咩壞事，要成班老師聯署？」，對相關教師的行為「好嬲、好無奈」。

床哥目前就讀香港專業進修學校（港專）社會工作（榮譽）社會科學學士課程4年級，並獲安排到一間中學實習，當駐校社工。他在長達9分鐘在影片中引述，事前該中學的輔導主任有了解他作為YouTuber的身份，並諮詢過副校長意見，最終同意他在這間中學實習。床哥透露，副校長在他上班第一日都認同他具備專業資格，相信他是以實習社工身份，而非 YouTuber 的身份來校工作，而有學生以「床哥」稱呼他，他會說「希望大家叫返我陳Sir」。

床哥續稱，他上班頭兩天主要在社工房處理文書工作，以及在小息跟學生聊天，沒有學校教師與他傾談，當他下班後突然收到港專職員的來電，「佢提到我實習緊嘅中學，有老師聯署要求將我撤離」，院校將會另行安排實習崗位。

床哥不滿稱，「我到底做咗咩壞事，犯咗咩法，要成班老師聯署？聯署喎！」他又質疑該校教師對他有偏見，「對我有唔滿意，點解你唔嚟問我？點解你唔嚟了解吓我，了解陳鈺麟係一個咩嘅人」，期間亦爆粗直斥這班老師「食古不化、戇X」，「我只係一個 YouTuber，間中拍吓片、搞吓笑，just for fun」。

影片發布後，床哥獲多名藝人、YouTuber力撐，不少網民亦批評香港教育制度守舊。

JFFT是一個在2013年成立的 YouTube 頻道，現時有 14.9 萬人訂閱。頻道成員包括床哥、李嘉彥（雞翼）、張鋒良（良少）以及夏鼎泉（米爺），4人經常在頻道直播及拍片分享不同內容，包括賭波、召妓等，亦會夾雜粗口。頻道近年備受到香港青少年追捧，他們在頻道經常使用的用語「Firm」、「零尊」、「大癲」亦成為「潮語」。

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