上班族壓力大失眠易醒、情緒差、易肥？睡眠專家教你早晚做2件事 減壓睡得好、不再易肥

香港人工作壓力大、情緒差，連帶身材也走樣？其實這反映你的睡眠缺乏了一樣重要的東西——「深層睡眠」！有外國調查指出，香港在全球工作過勞最嚴重的城市排名中，高居第二位。晚上記掛公事，會令身體難以進入深層睡眠，導致日間情緒變差，甚至胃口變大、變得易肥。想增加深層睡眠，睡眠專家Ginny教大家堅持早晚做2件事，助你睡得好，並在睡夢中放鬆減壓、改善情緒及不再易肥。

▲ 睡眠專家Ginny指深層睡眠對於睡得好、維持身心健康有重要作用。

增加深層睡眠好處一：睡得好有助大腦調節壓力 放鬆減壓



睡覺與工作壓力有連帶關係，壓力大會令人難以進入深層睡眠，而深層睡眠不足又會令大腦無法調節壓力，形成惡性循環。僅是一晚深層睡眠不足，就會使人體的壓力荷爾蒙皮質醇分泌增加37%，令人變得緊張、難以放鬆。其實只要增加深層睡眠時間，令自己睡得好，就能將翌日的焦慮程度大大減少，達到減壓、改善情緒的效果。



增加深層睡眠好處二：睡得好等於跳繩30分鐘 真正「瞓住瘦」



人體在深層睡眠、睡得好時會增加分泌生長激素，加速熱量消耗，幫助一邊睡覺一邊變瘦；反觀深層睡眠不足，會令身體的瘦體素減少分泌，令食慾增加，身體更會更易變肥，體重隨時暴升。

有研究發現如果每天能睡足8小時、深層睡眠足夠、睡得好的話，就可以消耗多270卡路里，相等於跳繩半小時，真正是最舒服的減肥法。



深層睡眠足夠才算睡得好 早晚2件事提升睡眠質素



要留意，如果睡足8小時仍感到疲勞、睡不夠，也同樣反映了深層睡眠時間不足。

想每晚睡得好，「一覺瞓天光」， Ginny建議只需要早晚做2件事，就可以增加深層睡眠、提升睡眠質素。

每日抽10分鐘曬太陽，大腦於曬太陽14-16小時後會自然分泌褪黑色素，幫助更易進入睡眠，同時亦可避免用外服方式補充褪黑色素，對健康更有保障。

而晚上就可以服用天然中藥增加深層睡眠時間，如靈芝、酸棗仁、丹蔘等，研究實證複方中藥有效調養臟腑，通過根源調理去解決失眠易醒、並有效增加深層睡眠時間。Ginny推薦挑選天然及經衛生署中成藥註冊的產品，如維特健靈「寧心」，有效大大提升睡眠質素，天然地助你睡得好。



唯一獲睡眠專家推薦 「寧心」真正有效增加深層睡眠、睡得好



「寧心」當中含有10大天然複方中藥，如靈芝、酸棗仁、丹蔘、茯苓等，有助寧心安神，幫助平靜入睡情緒，助用家睡得好。科研實證有效增加深層睡眠時間多1倍#、91%提升睡眠質素*，84%提升日間注意力、專注力*。

「寧心」不但是香港銷量No. 1 的睡眠保健品牌^，更是市面上唯一獲睡眠專家推薦，有效增加深層睡眠、提升睡眠質素，真正有效改善多夢、易醒等睡眠問題，才會睡得好。而且成分安全可靠，絕無西藥成分，不依賴不上癮，可以放心服用。

OL Janet曾經因為工作壓力大而影響睡眠質素，會全晚不斷發夢、夢見上班情景，令她起床感覺像沒睡過一樣。後來她開始服用「寧心」，令睡眠質素大有改善，晚上睡得好，她表示︰「平時戴開智能手錶瞓覺，見到深層睡眠時間比以前多咗，而家無再發夢，全晚瞓得好冧、起身真係好精神！」

【寧心限時優惠】

即日起到維特健靈專門店可享寧心價$399（標準價︰$450），買3盒即送和田保健貼8片，買6盒送寬欣60粒一盒，優惠期有限`，切勿錯過！

了解更多產品資訊：https://bit.ly/490VGHA

立即購買：https://bit.ly/48BiApt

銷售點︰維特健靈專門店及網店、萬寧、屈臣氏、HKTVMall、華潤堂

^根據歐睿國際有限公司；Passport – Consumer Health 2023版，2022年零售金額數據

*維特健靈 (2023) 網上意見調查，69位寧心用家意見

#Journal of Pharmaceutical Practice and Service, 2004, (2):94-98

`優惠期有限，送完即止，優惠受條款及細則約束。



（特約）