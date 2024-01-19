  • 21°C
香港時間 : 2024119日 (週五) 19:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼何依婷互抱力證冇不和　阿佘鼓勵徒弟：唔好令Man姐失望！

娛樂 18:13 2024/01/19

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

佘詩曼用行動粉碎與何依婷不和的傳聞。

「Man姐」佘詩曼憑《新聞女王》在《萬千星輝頒獎典禮2023》成「三料視后」，網民一致認為實至名歸。而大忙人阿佘日前又趕到北京錄製春晚節目，可見實在「紅到極致」。

超級忙的佘詩曼在今日（1月19日）特別抽出時間，於個人社交平台上載一批與「SNK News女同事」互抱的照片，當中包括何依婷、高海寧、王敏奕、倪嘉雯。

三料視后丨佘詩曼增持3000萬元豪宅被封「樓后」　努力賺錢讓母親享福：最重要她開心

點擊圖片放大
+5
+4

萬千星輝2023丨阿佘點名讚何依婷

當中，阿佘與每人合照都僅上載一張，只有與何依婷獲得厚待上載兩張合照。二人合照片是在《萬千星輝頒獎典禮2023》之後所拍，換回便服的阿佘與何依婷互抱，其中一張相片，何依婷更是樹熊般肉緊地攬住阿佘。

而且，「Man姐」佘詩曼十分錫徒弟「徐曉薇」，發文特別點名寫何依婷，表示：

碌下碌下個photo album 見到呢幾張相
想講吓呢個妹妹仔何依婷 @reginahyt 
第一日「新聞女王」圍讀
俾我嘅印象係唔係好出聲，但係有主見嘅
跟住到第一日開工手揗腳震但係好俾心機嘅
忍唔住話俾佢聽應該點做
連續開咗兩日後佢同我講：「哦..原來演戲係咁嘅」
果然係學霸，好聰明
而家出嚟嘅成績，大家有目共睹，唔錯吖
我曾經都係新人，新人係需要大家嘅包容同埋慢慢接受
大家一齊俾啲時間佢啦
徐曉薇 我期待你嘅蛻變
唔好令Man姐失望，加油！ 
P.S 每次都要樹熊式抱抱，真係肉緊死人喇
       尤其係最後嗰件，咁鬼大嚿都要攬，點樣唔愛你哋啫

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜李亦喬炮製惹味照燒雞扒　自揭曾患暴食症體重高達140多磅

萬千星輝2023丨用行動粉碎不和傳聞

其實，佘詩曼與何依婷特別有緣，在《新聞女王》又合演師徒有大量對手戲外，二人都是港姐，以及分別新舊版「祝君好」。

不過，當日《新聞女王》播出，因為佘詩曼、李施嬅、何依婷齊接受《東張西望》訪問，被問及角色與現實中自己是否大反差？阿佘竟指，何依婷與徐曉薇似，當時令何依婷尷尬地稱：「Man姐太入戲喇！」

之後，雖然佘詩曼澄清與何依婷沒不和，可是在《萬千星輝頒獎典禮2023》後，有網媒再次「金田一」上身，指佘詩曼獲獎後，分別擁抱同劇女星卻獨欠何依婷，令不和傳聞再次升溫。

今次，佘詩曼特別上載二人肉緊擁抱相片，明顯有意用行動證明二人沒有心病。

《新聞女王》播出，佘詩曼、李施嬅、何依婷齊接受《東張西望》訪問。

萬千星輝2023丨高海寧向Man姐撒嬌

另外，何依婷在《新聞女王》演技受批評，今次佘詩曼發文更為對方平反，兼希望觀眾給予新人時間磨練，這位「師傅」果然夠細心，十分愛錫「徒弟」。

而何依婷亦在阿佘發文留言，稱：

Man姐，好開心可以同你一齊拍劇，雖然一開始真係好緊張，手揗腳震🤣但係你身上真係學到好多❣️你是最最最最最好的！我會加油努力，好好記住你教我既野，唔會令你失望！愛你❤️❤️❤️

「Cathy」高海寧也搶著向「Man姐」撒嬌，留言：「攬唔夠呀～ 不過我盡量輕手dd啦 😂😂」有份參演《新聞女王》的何沛珈亦留言：「Man 姐好有愛😭」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

萬千星輝頒獎典禮2023丨由逆境蛻變而成的女王佘詩曼　三料視后阿佘：媽咪開心我就開心
12:39 2024/01/15
萬千星輝頒獎典禮2023丨由逆境蛻變而成的女王佘詩曼　三料視后阿佘：媽咪開心我就開心
萬千星輝頒獎典禮2023丨鏡頭背後逐格睇　佘詩曼親民簽名炎明熹不捨落淚
18:27 2024/01/15
萬千星輝頒獎典禮2023丨鏡頭背後逐格睇　佘詩曼親民簽名炎明熹不捨落淚
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼發長文回味頒獎禮喜悅　承諾努力突破期待續集
12:14 2024/01/16
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼發長文回味頒獎禮喜悅　承諾努力突破期待續集
萬千星輝頒獎典禮2023丨陳法蓉失落大灣區視后心情無損　洗版式晒頒獎禮合照
今日 11:15
萬千星輝頒獎典禮2023丨陳法蓉失落大灣區視后心情無損　洗版式晒頒獎禮合照
新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因【有片】
19:00 2023/12/05
新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因【有片】

你可能感興趣

萬千星輝頒獎典禮2023丨由逆境蛻變而成的女王佘詩曼　三料視后阿佘：媽咪開心我就開心
12:39 2024/01/15
萬千星輝頒獎典禮2023丨由逆境蛻變而成的女王佘詩曼　三料視后阿佘：媽咪開心我就開心
萬千星輝頒獎典禮2023丨鏡頭背後逐格睇　佘詩曼親民簽名炎明熹不捨落淚
18:27 2024/01/15
萬千星輝頒獎典禮2023丨鏡頭背後逐格睇　佘詩曼親民簽名炎明熹不捨落淚
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼發長文回味頒獎禮喜悅　承諾努力突破期待續集
12:14 2024/01/16
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼發長文回味頒獎禮喜悅　承諾努力突破期待續集
佘詩曼 何依婷 高海寧 何沛珈 娛樂人物職業 演員 新聞女王 萬千星輝頒獎典禮 網絡熱話 電視劇

最高瀏覽

【垃圾徵費】牙線棒將受法例管制禁售　牙籤刷供應商宣布撤出香港
【垃圾徵費】牙線棒將受法例管制禁售　牙籤刷供應商宣布撤出香港