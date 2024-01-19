萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼何依婷互抱力證冇不和　阿佘鼓勵徒弟：唔好令Man姐失望！

▲ 佘詩曼用行動粉碎與何依婷不和的傳聞。

「Man姐」佘詩曼憑《新聞女王》在《萬千星輝頒獎典禮2023》成「三料視后」，網民一致認為實至名歸。而大忙人阿佘日前又趕到北京錄製春晚節目，可見實在「紅到極致」。

超級忙的佘詩曼在今日（1月19日）特別抽出時間，於個人社交平台上載一批與「SNK News女同事」互抱的照片，當中包括何依婷、高海寧、王敏奕、倪嘉雯。

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萬千星輝2023丨阿佘點名讚何依婷

當中，阿佘與每人合照都僅上載一張，只有與何依婷獲得厚待上載兩張合照。二人合照片是在《萬千星輝頒獎典禮2023》之後所拍，換回便服的阿佘與何依婷互抱，其中一張相片，何依婷更是樹熊般肉緊地攬住阿佘。

而且，「Man姐」佘詩曼十分錫徒弟「徐曉薇」，發文特別點名寫何依婷，表示：

碌下碌下個photo album 見到呢幾張相

想講吓呢個妹妹仔何依婷 @reginahyt

第一日「新聞女王」圍讀

俾我嘅印象係唔係好出聲，但係有主見嘅

跟住到第一日開工手揗腳震但係好俾心機嘅

忍唔住話俾佢聽應該點做

連續開咗兩日後佢同我講：「哦..原來演戲係咁嘅」

果然係學霸，好聰明

而家出嚟嘅成績，大家有目共睹，唔錯吖

我曾經都係新人，新人係需要大家嘅包容同埋慢慢接受

大家一齊俾啲時間佢啦

徐曉薇 我期待你嘅蛻變

唔好令Man姐失望，加油！

P.S 每次都要樹熊式抱抱，真係肉緊死人喇

尤其係最後嗰件，咁鬼大嚿都要攬，點樣唔愛你哋啫

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萬千星輝2023丨用行動粉碎不和傳聞

其實，佘詩曼與何依婷特別有緣，在《新聞女王》又合演師徒有大量對手戲外，二人都是港姐，以及分別新舊版「祝君好」。

不過，當日《新聞女王》播出，因為佘詩曼、李施嬅、何依婷齊接受《東張西望》訪問，被問及角色與現實中自己是否大反差？阿佘竟指，何依婷與徐曉薇似，當時令何依婷尷尬地稱：「Man姐太入戲喇！」

之後，雖然佘詩曼澄清與何依婷沒不和，可是在《萬千星輝頒獎典禮2023》後，有網媒再次「金田一」上身，指佘詩曼獲獎後，分別擁抱同劇女星卻獨欠何依婷，令不和傳聞再次升溫。

今次，佘詩曼特別上載二人肉緊擁抱相片，明顯有意用行動證明二人沒有心病。

▲ 《新聞女王》播出，佘詩曼、李施嬅、何依婷齊接受《東張西望》訪問。

萬千星輝2023丨高海寧向Man姐撒嬌

另外，何依婷在《新聞女王》演技受批評，今次佘詩曼發文更為對方平反，兼希望觀眾給予新人時間磨練，這位「師傅」果然夠細心，十分愛錫「徒弟」。

而何依婷亦在阿佘發文留言，稱：

Man姐，好開心可以同你一齊拍劇，雖然一開始真係好緊張，手揗腳震🤣但係你身上真係學到好多❣️你是最最最最最好的！我會加油努力，好好記住你教我既野，唔會令你失望！愛你❤️❤️❤️

「Cathy」高海寧也搶著向「Man姐」撒嬌，留言：「攬唔夠呀～ 不過我盡量輕手dd啦 😂😂」有份參演《新聞女王》的何沛珈亦留言：「Man 姐好有愛😭」

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