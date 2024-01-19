【垃圾徵費】建制政黨歡迎押後　議員倡派指定袋助市民「熱身」

▲ 建制政黨對押後垃圾徵費表示歡迎。（資料圖片）

港府再度押後垃圾徵費生效日期至8月1日。民建聯、新民黨及工聯會均表態歡迎政府的決定，形容做法是順應民意，從善如流。

立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，雖然垃圾徵費延後實施，但政府要把握時間加強宣傳及教育，例如政府樓宇以外，在不同地方先行先試，建議政府盡快經不同渠道，向公眾免費派發指定袋，讓市民及早體驗徵費後的模式，例如指定袋的大小﹑包裝的方法等，令適應期在條例正式實施前展開，讓市民有機會「熱身」，減少正式實施後混亂的機會。

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葉劉：政府解說時勿說令市民憤怒的話

民建聯立法會議員葛珮帆形容押後是負責任表現，因有很多市民、清潔工人及物管公司對措施細節仍有疑問。民建聯立法會議員梁熙建議政府，可利用港鐵同民政事務署原本用來解說易通行的諮詢站，讓市民就垃圾徵費進行提問。

新民黨主席葉劉淑儀指政府推遲實施日期，反映政府聽取民意。不過，她希望政府向區議員解說時，不要「大細超」，只找大黨卻不找細黨。葉劉解釋，新民黨曾找環保署職員為該黨區議員解說，得不到任何回覆。她又提醒政府解說時，不要說一些會令市民憤怒的話。

鄧家彪：整個政府需動起來

工聯會立法會議員郭偉强指，政府要讓大眾認識源頭分類，他亦鼓勵市民若有任何問題，要盡量在這段時間作提問。工聯會立法會議員鄧家彪則呼籲整個政府動起來，他指環保署過千職員要以身作則，做好準備，區議員、三會成員等要和政府做好解說。

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記者：戴朗希