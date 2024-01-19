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【藝團資助】楊潤雄：支持認同藝發局決定　認為安排扼殺創作空間是本末倒置、混淆視聽

社會 18:04 2024/01/19

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文體育旅局局長楊潤雄表示，對藝發局有關香港舞台劇奬頒獎禮資助安排的決定，予以支持和認同。（資料圖片）

香港舞台劇獎頒獎禮遭藝發局煞停資助。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（19日）表示，政府對藝發局有關香港舞台劇奬頒獎禮資助安排的決定，予以支持和認同。

楊潤雄強調，政府部門及受政府資助機構，須確保公帑和公共資源運用得宜，並只會用於支持內容合適的項目。藝發局經審慎討論及檢視後，認為「第31屆香港舞台劇奬頒獎禮」內容和安排有不妥之處，並決定扣減對是次頒獎禮的資助。藝發局確保公帑只會資助及支持內容合適的藝術項目是理所當然，用得其所，符合政府對藝發局的要求和期望。
　　 
他指出，任何文化藝術活動獲公帑支持與否，屬於資源用得其所的問題，絕非限制創作。就有個別意見指藝發局是次決定影響甚至扼殺創作空間，政府認為此實屬本末倒置、混淆視聽。政府絕不認同此等無理言論。
　　 
楊潤雄重申，政府堅定支持所有受政府資助機構履職盡責，在推動文化藝術發展與創作的同時，確保所獲公帑和公共資源運用得宜。

藝發局：一直非常重視與業界溝通

另外，藝發局今日再發稿稱，作為政府資助的法定機構，局方一直透過不同資助計劃，支持及鼓勵本地藝術工作者及團體作多元化的發展。在處理各項資助申請，包括年度資助、計劃資助等，一直採用一套既定的審批申請及監察獲資助計劃的程序，所有建議都會經由本局藝術支援委員會討論及審議，然後再交大會作最終決定。如發現獲資助計劃的內容和安排有不妥之處，本局會跟進處理。

藝發局強調，一直非常重視與業界的溝通，無論是申請資助者或獲資助者，都會以不同渠道如電話、電郵、信函，或以會面的形式，以保持良好溝通和互信的關係。

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記者：梁薾心

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