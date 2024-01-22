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飲食攻略︱卵巢早衰可致停經不孕！5類食物助卵巢抗衰老　減患子宮卵巢癌風險

保健美顏 08:00 2024/01/22

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卵巢早衰可致停經不孕！5類食物助卵巢抗衰老，減患子宮卵巢癌風險。

有不少年輕女性因減肥、捱夜等不良習慣，身體出現如月經絮亂、失眠煩躁等問題，小心是「卵巢早衰」找上門！台灣營養師高敏敏提醒，卵巢早衰不可逆，因此一定要提早預防，她推介多補充5大營養素，可以幫助延緩卵巢衰老速度。

最新影片：

營養師高敏敏在Facebook專頁發文，表示現代不少女性出現「卵巢早衰」跡象：明明才30歲，卵巢功能卻像50歲，甚至可能才40歲卻提早停經。而卵巢早衰會帶來的問題包括月經絮亂、難懷孕、提早衰老、失眠、煩躁、肥胖等，一旦問題出現將無法阻止和逆轉。

5大卵巢抗衰老必吃營養素

高敏敏表示，卵巢雖然和人一樣會自然老化、無法阻止，但可在衰老到來前透過健康飲食，延緩衰老速度。因此，提早抗衰非常重要，她分享5大卵巢抗衰老必吃營養素：

  • 1. 大豆異黃酮：豆漿、板豆腐、毛豆、味增
  • 2. 肌醇（維他命D8）：粟米、燕麥、椰菜、橘子
  • 3. 葉酸（維他命B9）：深綠色蔬菜、柑橘類、全榖雜糧
  • 4. 輔酶Q10：大豆、橄欖油、牛肉、核桃
  • 5. 維他命D3：吞拿魚、香菇、牛奶、曬太陽

 

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4個抗老化習慣

另外，高敏敏還建議4個抗老化習慣，包括：

  • 充足睡眠，避免捱夜；每日至少睡6至8小時
  • 維持好心情，保持身心靈健康
  • 適度運動，可以多游泳，幫助卵巢功能健康
  • 養成「地中海型飲食」習慣，多吃原型食物、新鮮蔬果，加強身體抗發炎能力

何謂卵巢衰退？

註冊中醫師何慧潔曾接受訪問解釋，女性的卵巢功能，從可以定期排卵，逐漸衰退到不穩定排卵，再一直到不排卵的過程，叫做「卵巢衰退」。多數女性在49歲前後5年停經，即一般所說的更年期；女性在40歲前卵巢停止排卵及停經，則屬於「卵巢早衰」。

「卵巢早衰」可造成影響包括：

  • 不孕：由於卵巢早衰，排卵不規律或不排卵，卵子質素低下，都會造成不孕。
  • 骨質疏鬆：雌激素有助於維持強壯的骨骼，故雌激素較低，也會增加患上骨質疏鬆症的風險。
  • 抑鬱或焦慮症：由於雌激素低，加上其他併發症如不孕症等，導致抑鬱或焦慮。
  • 心臟病：增加患上心臟病的風險。（雌激素有助維持心臟健康）

卵巢早衰7大成因：

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卵巢早衰5大徵兆：

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內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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