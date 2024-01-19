【網路紅人】Youtuber床哥遭終止實習　港專：相信學生行為專業

▲ 香港專業進修學校校長陳卓禧。(資料圖片)

YouTuber「床哥」(陳鈺麟)在一間中學出任實習駐校社工2天後，被該中學的老師「聯署」要求撤離其實習崗位，認為事件對他不公，詳情即看【下一頁】。「床哥」就讀的香港專業進修學校（港專）今午(19日)召開記者會交代事件，指涉及私隱問題未能透露事件當中原因，但校方認同該名學生的初心，只是要明白受眾對不同手法會有不同感覺和意見，校方已安排另一機構供他實習。



校長陳卓禧表示，校方一直了解該名同學是「潮流嘅網紅」，形容他修讀社工的志向「好強」，在入學面試曾透露要修讀社工的原因是「希望用新手法接觸服務對象，帶出正確價值觀和正能量」，校方同意其初心。陳卓禧續稱，用新媒體形式、新手法接觸對象，或能帶來正能量，明白新手法值得探索，但要顧及受眾感受，認為大眾對社工有期望，「如何掌握條線，希望同學自己分清楚。」

港專社會科學院院長兼系主任崔日雄提到，接觸該同學近4年時間，相信他有專業社工表現，亦知道他有參與網上頻道，不認為他違反專業守則。崔日雄又指，該同學之前已完成第一次實習，並無收到負面評價，而今次事件未有影響港專與其他機構的關係，港專與新機構已有充份溝通。

2人未有透露事件因由，陳卓禧強調同學完成學業才是重點，「勉強無幸福」，亦不會公開新機構的名稱，希望同學及機構有一個較安靜的環境實習。

九龍樂善堂回應指，對於有媒體報道及社交平台言論，有屬校老師聯署致函港專要求辭退某實習社工，該經調查及了解後「並無此事」。另學校老師向港專老師反映，留意到該實習同學網上狀況，港專表示會跟進。

樂善堂續稱，該校因應事件已啟動危機處理小組，與教育局緊密聯繫，並與港專學院聯絡，港專主動表達已重新安排實習機會予該名學生，認為是次屬個別事件，絕不會因此而不提供社工實習機會予大專院校。



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