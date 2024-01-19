【應用文憑】香港警察學院與3間院校 合辦「學警預備訓練」課程
香港警察學院今日（19日）與三間專上院校簽訂合作備忘錄，宣布將於2024／25學年與明愛社區書院、香港專業進修學校及香港科技專上書院，合辦全日制「應用教育文憑—學警預備訓練」課程，為有志投身警隊人士提供實務知識和入職準備訓練。學員通過警員遴選程序並成功修畢課程，可以進入警察學院接受基礎訓練。
在警務處助理處長（人事）陳民德、署理香港警察學院院長梁珣及自資教育聯盟應用教育文憑課程總監梁德榮博士的見證下，警察學院基礎訓練學校校長曾昭棠分別與明愛社區書院院長熊志忠、香港專業進修學校協理副校長林森教授及香港科技專上書院校長時美真博士簽署合作備忘錄。
首屆全日制課程將於9月展開，為期一年，共600學時。有關專上院校負責教授共420學時，包括300學時必修科目（即中國語文、英國語文和數學）及兩個各60小時的補充科目。另外，共180學時的「學警預備訓練」為選修群組，包括「香港警隊實務」、「警隊入職準備」和「體能建立及思維啟發」三個科目。獲警察招募組甄選的學員，將於警察學院基礎訓練學校上課，當中包括紀律及留宿訓練，並由警察學院負責教授。
學員成功修畢「應用教育文憑課程」後達到的水平，相當於香港中學文憑考試五科第二級成績，包括中國語文和英國語文科，即符合投考警員的學歷要求。在警察學院基礎訓練學校接受「學警預備訓練課程」的學員，警隊會在課程期間，同時進行警員遴選程序，通過遴選的學員成功畢業後，可隨即進入警察學院接受基礎訓練。
此課程接受中六離校生或年滿21歲有志加入警隊的人士報讀，而投考警隊必須為香港永久性居民。首輪收生將於1月20日至2月28日接受報名。隨後將立即展開第二輪收生，並於7月21日截止報名。如欲報讀，請於課程網頁登記。