【誠信培訓】廉署為體育總會推培訓課程加強防貪意識　黃德森：有助體育專業化、產業化

▲ 廉署為體育總會推出培訓課程。(廉署提供)

近年香港運動員在國際體壇上屢創佳績，運動項目趨向「盛事化」和「產業化」，多個大型體育盛事將會在香港舉行，得到政府和市民大力支持。運動員競爭激烈，所屬體育總會亦有機會收到贊助、捐款，獲撥用資源亦較多，市民對體育界誠信操守和管治水平的要求亦相繼提高。廉政公署首次舉辦「體育總會誠信領導課程」，為全港40個不同運動項目的體育總會管理人員，提供專業誠信培訓，協助加強體育總會的防貪意識。

防止貪污處處長莊家樂表示，得到文化體育及旅遊局、康文署、港協暨奧委會和各體育總會的大力支持，課程報名情況十分踴躍，有40個不同運動項目的體育總會報名參與。當中涉及不少香港人熱愛和支持的體育項目包括足球、籃球、乒乓球、欖球、羽毛球、游泳、劍擊、體操和單車等。今次課程除了為體育總會提供實用及有效的防貪建議外，亦設計了小組討論環節，讓學員透過一些個案，分享各總會在誠信管理方面的經驗。廉署期望學員可以將課程中的得著，帶到各自的體育總會，提升整個業界防貪能力。

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體育專員黃德森表示，政府支持體育項目「專業化」、「產業化」，因此體育項目公平公正至為重要。黃德森認為今次廉署為體育總會提供的培訓課程，內容聚焦各體育總會實際需要，有助提高體育界的防貪意識。

黃德森表示：「我覺得(課程)很實用，我了解有很多廉署給體育總會分享的案例，尤其針對體育總會決策人。『專業化』要持續發展，誠信、公開、廉潔、透明都是必要的，否則我們不會選出一個最優秀、最有能力的運動員去參加亞運、奧運，為香港取得最好成績。『產業化』方面，例如我們有一個『M』品牌計劃，會給予每項合資格活動最高1,500萬元資助。如果總會沒有善用金錢，當中又被懷疑有貪污成份，會令香港蒙羞。到現時為止，我們也監管得很好，各總會亦嚴守紀律，保持廉潔、公開、公平、公正的宗旨辦好國際賽事。我們須有持之以恆的操守，去擦亮『香港』的金漆招牌。」

立法會議員霍啟剛表示，很高興體育界有機會與廉署合作，參與這個提升整個體育界防貪意識的培訓課程。「體育界經常提到「奧林匹克」精神，「奧林匹克」精神的核心是更高、更快、更強，但提到比拼高下，要比快，一定要在同一起跑線。這個公平意識十分重要。除了競技比賽外，整個體育界的生態圈，不止是只有運動員，每個體育總會亦會遇到不同的情況，包括它們的運動員遴選制度、財務運用制度、甚至是使用公帑和舉辦活動的制度和流程等，都很需要運動員的精神，把公平、誠信的概念放入其中。廉署和體育界一起推動這個活動，正是政府計劃大力發展體育範疇的好時機。有這個課程可令體育總會不同參與者和持份者，有更高的警覺性、更高的責任感，了解如何管理好一個體育總會運作，令每個環節，都可達到誠信的重要目標。我相信參與課程的朋友一定獲益良多。」

霍啟剛補充，展望未來體育項目「盛事化」和「產業化」，將會有更多體育公司、營運單位、來自內地和國外的公司來港合辦體育項目，防貪意識的基礎十分重要，他期望廉署持續推出相關課程，令香港體育事業在廉潔基礎下發展得更好，走得更遠。

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