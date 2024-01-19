娛圈喜事丨口罩小姐鄭伊琪低調嫁人 　浩南IG公佈陀B：以後繼續多多指教

《口罩小姐》冠軍「浩南」鄭伊琪今日 (1月19日) 於社交平台公佈陀B！靜悄悄升呢人妻的鄭伊琪於IG上載一張BB超聲波照片，她跟老公仔以手拼出心型圖案。當中她寫道：

不知不覺成為陳太一段時間，

感恩我們一直都像熱戀中的戀人。

謝謝陳生一直以來的照顧，

讓我可以安心做自己想做的事

亦感謝小B選擇了我們做你的父母

仲有幾個月我哋就見面啦

以後繼續多多指教

▲ 2022年2月，浩南晒出跟丈夫的照片。 （取自instagram）

只見鄭伊琪標籤了「#19weeks6days」，相信她4個月後就可卸貨，開心迎來龍B。另外浩南寫著「#唔好再話我肥左

#大既唔食細既都要食 」，似乎陀B後食量大增。

鄭伊琪當選了《口罩小姐》近兩年，她於ViuTV擔任不少主持工作，除了主持《戀講嘢》外，又主持過《辣王傳》、《蟲前有10 個女仔》、《玩X爆香港地》等節目。

過往鄭伊琪甚少談及感情事，不過她於2022年情人節激罕晒愛，更曾於節目中被爆快將成人妻，估不到數月後就升呢做人母啦！

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