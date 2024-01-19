  • 21°C
香港時間 : 2024119日 (週五) 19:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

娛圈喜事丨口罩小姐鄭伊琪低調嫁人 　浩南IG公佈陀B：以後繼續多多指教

娛樂 19:03 2024/01/19

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

《口罩小姐》冠軍「浩南」鄭伊琪今日 (1月19日) 於社交平台公佈陀B！靜悄悄升呢人妻的鄭伊琪於IG上載一張BB超聲波照片，她跟老公仔以手拼出心型圖案。當中她寫道：

 

不知不覺成為陳太一段時間，
感恩我們一直都像熱戀中的戀人。
謝謝陳生一直以來的照顧，
讓我可以安心做自己想做的事
亦感謝小B選擇了我們做你的父母
仲有幾個月我哋就見面啦
以後繼續多多指教 

2022年2月，浩南晒出跟丈夫的照片。 （取自instagram）

只見鄭伊琪標籤了「#19weeks6days」，相信她4個月後就可卸貨，開心迎來龍B。另外浩南寫著「#唔好再話我肥左
#大既唔食細既都要食 」，似乎陀B後食量大增。

鄭伊琪當選了《口罩小姐》近兩年，她於ViuTV擔任不少主持工作，除了主持《戀講嘢》外，又主持過《辣王傳》、《蟲前有10 個女仔》、《玩X爆香港地》等節目。

過往鄭伊琪甚少談及感情事，不過她於2022年情人節激罕晒愛，更曾於節目中被爆快將成人妻，估不到數月後就升呢做人母啦！

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：趙希洛專訪

TOPick柴犬追星
離巢TVB丨趙希洛跳出舒適圈尋演戲初心　Candice罕談圈外伴侶Go先生

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【娛圈喜事】吳嘉儀騷宣布結婚騷性感靚婚照　「阿七」直言丈夫心急造人趕生龍「豬」
17:01 2023/06/23
【娛圈喜事】吳嘉儀騷宣布結婚騷性感靚婚照　「阿七」直言丈夫心急造人趕生龍「豬」
娛圈喜事丨方泳琳被「甲一男神」私有化　籃球女神過大禮遭媽媽踢爆冇矜持？【多圖】
17:29 2023/12/14
娛圈喜事丨方泳琳被「甲一男神」私有化　籃球女神過大禮遭媽媽踢爆冇矜持？【多圖】
娛圈喜事丨「小薯茄」程人富向女友求婚成功　富哥：我以後係佢嘅人喇
14:18 2024/01/11
娛圈喜事丨「小薯茄」程人富向女友求婚成功　富哥：我以後係佢嘅人喇

你可能感興趣

【娛圈喜事】吳嘉儀騷宣布結婚騷性感靚婚照　「阿七」直言丈夫心急造人趕生龍「豬」
17:01 2023/06/23
【娛圈喜事】吳嘉儀騷宣布結婚騷性感靚婚照　「阿七」直言丈夫心急造人趕生龍「豬」
娛圈喜事丨方泳琳被「甲一男神」私有化　籃球女神過大禮遭媽媽踢爆冇矜持？【多圖】
17:29 2023/12/14
娛圈喜事丨方泳琳被「甲一男神」私有化　籃球女神過大禮遭媽媽踢爆冇矜持？【多圖】
娛圈喜事丨「小薯茄」程人富向女友求婚成功　富哥：我以後係佢嘅人喇
14:18 2024/01/11
娛圈喜事丨「小薯茄」程人富向女友求婚成功　富哥：我以後係佢嘅人喇
鄭伊琪 懷孕 演員 戀講嘢 ViuTV

最高瀏覽

【垃圾徵費】牙線棒將受法例管制禁售　牙籤刷供應商宣布撤出香港
【垃圾徵費】牙線棒將受法例管制禁售　牙籤刷供應商宣布撤出香港