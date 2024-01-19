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飛常日誌丨劉穎鏇3年前空姐Look引熱話　黃建東灌半支威士忌助入戲

娛樂 18:58 2024/01/19

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

約3年前，劉穎鏇與鄺潔楹以空姐look齊接受無綫娛樂新聞台訪問。

日前在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪「女飛躍」的劉穎鏇（Tiffany），在TVB劇《飛常日誌》的黑絲空姐Look成網民討論話題，更引發網友「尋寶」決心，結果成功挖出約3年前，劉穎鏇以「學是學非」空姐Look接受無綫娛樂新聞台的探班片段。

從片段所見，穿上紫色空姐服的Tiffany今時與當年一樣咁高咁索，站在《學是學非》拍檔鄺潔楹身邊更形成「最萌身高差」。

萬千星輝頒獎典禮2023丨劉穎鏇奪飛躍進步女藝人　操出「最強Body」成TVB新一代打女

劉穎鏇與鄺潔楹當年做「學是學非空姐」。

黃建東「真．飲酒」

另外，日前《飛常日誌》內，黃建東飾演的醉酒佬大鬧機場一幕，獲不少網友大讚入型入格，原來拍攝當日東東「真．飲酒」上陣。

他受訪時透露：「今次好想畀自己一個突破試吓用方法演技，我本身唔係好飲得嘅人，我拍嗰日帶定威士忌去現場，加加埋埋應該飲咗半支，埋位前開始灌定，想快啲入狀態。但原來當你好想醉時就冇咁易醉，我拍嗰陣係醉得嚟有三分醒，主要Feel到身體好熱，同埋個人free好多，好開心啲觀眾睇咗都覺得似真係飲醉嘅人。」

黃建東在《飛常日誌》與蔡思貝再合作。

與蔡思貝再合作

東東笑言拍完戲回家途中才開始真正「酒氣攻心」：「我記得搭嗰程車返屋企時係瞓晒覺、迷迷糊糊咁，返到屋企係連涼都冇沖就撻咗上床，起身時頭痛欲裂，真係有hang over嘅感覺！ 」

此外，黃建東續指，今次是繼《機場特警》後再與蔡思貝合作，大讚對方是好拍檔。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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