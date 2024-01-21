筋骨痛症｜30歲女牙骹痛難張開口　揭兩習慣致頸肌肉繃緊　教你3動作放鬆頸椎牙骹

頸椎關節出現問題，影響深遠，可引致身體不同部位痛症。曾經有位女病人牙骹痛不止，不能張口大聲說話，不能咬太硬食物，連吃蘋果也困難，她以為是口腔毛病，可是久醫未癒，最後因頸痛加劇，前來求診，卻發現牙骹痛原來部分是頸椎問題所致。

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曾向牙醫求診 難紓牙骹痛

過往曾提及頭痛、手麻痹，有機會是頸椎問題引起。因為脊椎是人體的支柱，支撐着整個身體，脊椎包括7節頸椎、12節胸椎、5節腰椎、骶骨和尾骨。脊椎管道內滿布神經線控制肢體活動，頸椎更負責保護中央神經線，把全身所有觸覺感覺傳遞至大腦。頸椎錯位壓着神經線，不但頸痛，亦會引致頭痛、暈眩、耳鳴、失眠及精神不集中，假如錯位的脊骨把手部神經線壓着，便會出現肩痛、手臂肌肉痛、手指麻痹。

至於這位30多歲的女病人，有長期頸痛問題，一向認為是都市人勞損，早前感到持續牙骹痛，曾往牙醫診所檢查，指出其上下顎牙齒不齊，但牙骹痛卻非與此有關。直至她感到頸痛越來越強烈前來求助，檢查發現她有頸椎問題。頸椎第2及第3節引起，頸附近肌肉繃緊，以脊骨神經科手法矯正關節，並以超聲波放鬆肌肉。

首次治療後，她已經可以把口張大，不用遷就着細聲說話。隨着之後數次治療，她牙骹的痛楚已經消除，頸痛不再。

愛低頭打機 吃香口膠

治療期間經細問下發現，她一直有吃香口膠習慣，無論工作、坐車、看電視或打遊戲機，每天總會吃幾片香口膠。而低頭打遊戲機時間很多，日積月累，被經常拉扯的頸肌肉越來越繃緊。

在美國時，得知不少美國人因經常吃香口膠出現牙骹痛，所以有此習慣者要特別注意。瑜伽療癒導師黎樂欣提醒大家多做伸展及強化運動：

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1. 前頸伸展

坐在地上，或椅子上都可以。

坐直，上半身拉長，想像頭頂有一條線把身體延伸拉直，不用太用力保持身體放鬆。

下巴帶動頭向上望，重點是牙齒緊貼，嘴唇緊貼，舌頭頂上顎，會加強感覺到前頸有拉伸。在此位置停留約 15-30 秒，深長呼吸。

最後吸氣時，緩慢地回正。可再重複這個動作，直至感覺頸部肌肉有紓緩感。

2. 按壓耳垂後方 紓緩牙骹

在瑜伽的自然療法中，印度的阿育吠陀(Ayurveda)中有107 個穴位(marma point)。當中位於耳垂後方的Vidhura Marma，能夠紓緩牙骹面部肌肉的繃緊，亦可以去面部水腫，舒緩三叉神經痛，這個位置亦叫翳風穴。

先把口腔擘大，發出「R」的聲音，自然在耳垂後方會有一個凹陷的位置。

此時可以配合呼吸用手指按壓，吸氣時按下，呼氣時加力，可以保持心長呼吸３至５組。

最後可以把這一個按壓的力量，一路延伸去頸部，自我做一個按摩紓緩。

3. 後頸伸展

坐直，上半身拉長，想像頭頂有一條線把身體延伸拉直，不用太用力保持身體放鬆。

十指相扣放在頭的後方，吸氣挺直，呼氣將頭按下，臉部表情朝地，下巴貼心口。

感受到後頸，甚至上背有伸展，在此位置停留約 15-30 秒，深長呼吸。

吸氣回正，可以根據需要重複這個伸展動作多次。

請注意，如果您感到任何不適或疼痛，應該停止伸展動作並與相關專業瑜伽導師或醫生討論。

撰文：香港註冊脊醫王俊華

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