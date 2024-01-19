遊日賞櫻︱日本櫻花2024開花預測 最早3月中旬可賞櫻【附請假攻略】
去日本賞櫻向來是港人喜愛的活動，一家大細趁著今年3月底復活假去旅行，到日本哪個地區會更易賞櫻？日本Weather News網站就率先公布本年第一回櫻花花期預測，目前預計最早3月中旬就會率先在福岡開花！
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據Weather News在上周四（11日）發布第一期預測，2024年日本櫻花開花時間比往年提前。先是3月16日福岡會是首個開花地點，然後是17日的東京，18日是長崎、佐賀及橫濱開花。
3月下旬，西日本至東日本各地的櫻花將陸續綻放。4月上旬，日本東北北部也開始開花，櫻花在4月中旬將抵達至北海道，而開花後約5天至2星期即為櫻花盛放期。而第二期開花時間預測，將於二月初公布。
日本各區櫻花開花時間預測：
|地區
|櫻花開花預測
|福岡
|3月16日
|東京
|3月17日
|橫濱
|3月18日
|長崎
|3月18日
|名古屋
|3月19日
|廣島
|3月20日
|和歌山
|3月22日
|京都
|3月22日
|大阪
|3月22日
|熊本
|3月23日
|奈良
|3月24日
|神戶
|3月25日
|仙台
|4月1日
|青森
|4月10日
|札幌
|4月18日
最好請邊日假去賞櫻？
據上述推測，日本多個地區開花時間集中在3月中下旬，因此大部分櫻花盛放時期應為4月上旬。參考TOPick的請假攻略，以5天工作制，星期六、日都放例假的上班族為例，請4月2日、3日及5日共3天假，即可由3月29日到4月7日連放10天假，有充裕時間賞櫻！
東京新宿御苑
新宿御苑約有68種櫻花樹，從2月開花的冬櫻、3月底至4月初開花的染井吉野櫻、4月盛開的一葉櫻和關山櫻，到4月底開花的梅護寺數珠掛櫻，開花季節能持續很久，因此新宿御苑也是東京熱門的最佳賞花地點之一。
上野恩賜公園
上野公園是東京賞櫻熱門勝地，種有超過1,000棵櫻花，一到3月底至4月初就會變成花海。而隨著入夜，夜櫻景色宏偉壯麗，賞櫻人潮也絡繹不絕。中央大道可擠進近200萬人，因此上野櫻花祭是全日本最大，也最擠迫的櫻花祭之一。
隅田公園
隅田公園在春天會櫻花盛放，而隅田公園距離淺草站，只需數分鐘步行時間即可到達。隅田公園內種植了超過500棵不同品種的櫻花，也能飽覽東京晴空塔直聳入雲的絕美景觀，是東京熱門賞櫻地之一。
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責任編輯：王明芳