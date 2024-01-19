遊日賞櫻︱日本櫻花2024開花預測　最早3月中旬可賞櫻【附請假攻略】

▲ 日本櫻花2024開花預測，最早3月中旬可賞櫻。

去日本賞櫻向來是港人喜愛的活動，一家大細趁著今年3月底復活假去旅行，到日本哪個地區會更易賞櫻？日本Weather News網站就率先公布本年第一回櫻花花期預測，目前預計最早3月中旬就會率先在福岡開花！

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據Weather News在上周四（11日）發布第一期預測，2024年日本櫻花開花時間比往年提前。先是3月16日福岡會是首個開花地點，然後是17日的東京，18日是長崎、佐賀及橫濱開花。

3月下旬，西日本至東日本各地的櫻花將陸續綻放。4月上旬，日本東北北部也開始開花，櫻花在4月中旬將抵達至北海道，而開花後約5天至2星期即為櫻花盛放期。而第二期開花時間預測，將於二月初公布。

日本各區櫻花開花時間預測：

地區 櫻花開花預測 福岡 3月16日 東京 3月17日 橫濱 3月18日 長崎 3月18日 名古屋 3月19日 廣島 3月20日 和歌山 3月22日 京都 3月22日 大阪 3月22日 熊本 3月23日 奈良 3月24日 神戶 3月25日 仙台 4月1日 青森 4月10日 札幌 4月18日

最好請邊日假去賞櫻？

據上述推測，日本多個地區開花時間集中在3月中下旬，因此大部分櫻花盛放時期應為4月上旬。參考TOPick的請假攻略，以5天工作制，星期六、日都放例假的上班族為例，請4月2日、3日及5日共3天假，即可由3月29日到4月7日連放10天假，有充裕時間賞櫻！

東京新宿御苑

▲ 新宿御苑是東京熱門的最佳賞花地點之一。（iStock圖片）

新宿御苑約有68種櫻花樹，從2月開花的冬櫻、3月底至4月初開花的染井吉野櫻、4月盛開的一葉櫻和關山櫻，到4月底開花的梅護寺數珠掛櫻，開花季節能持續很久，因此新宿御苑也是東京熱門的最佳賞花地點之一。

上野恩賜公園

▲ 上野公園種有超過1,000棵櫻花。（iStock圖片）

上野公園是東京賞櫻熱門勝地，種有超過1,000棵櫻花，一到3月底至4月初就會變成花海。而隨著入夜，夜櫻景色宏偉壯麗，賞櫻人潮也絡繹不絕。中央大道可擠進近200萬人，因此上野櫻花祭是全日本最大，也最擠迫的櫻花祭之一。

隅田公園

▲ 在東京隅田公園能飽覽東京晴空塔美景。（iStock圖片）

隅田公園在春天會櫻花盛放，而隅田公園距離淺草站，只需數分鐘步行時間即可到達。隅田公園內種植了超過500棵不同品種的櫻花，也能飽覽東京晴空塔直聳入雲的絕美景觀，是東京熱門賞櫻地之一。

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責任編輯：王明芳