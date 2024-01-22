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食用安全｜港男淘¥30元7枝鮮人參　大談煲湯「食後感」稱必回購　網民憂太便宜：樹根煲雞

食用安全 10:20 2024/01/22

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網購方便且性價比高，除了日用品，港人亦會「淘食物」。一名港男在淘寶網購名貴食材，僅以30元人民幣（約33港元）就買到7支北韓空運來港的「鮮人參」，大讚拿來煲湯一流，必定回購。有網民嘲笑事主被騙，質疑平價「鮮人參」其實是「樹根」，甚至懷疑與1種外形相似的毒物混淆，進食過量恐致命。

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該名港男上月在「淘寶開心share」Facebook群組發文，分享自己在淘寶以30元人民幣購入7支鮮人參，價錢非常便宜。男事主指，平日在連鎖韓國食品門市購買鮮人參，一般定價200元有3支，平均每支售價約66.6元。相比淘寶網購，每支只售約4.2元人民幣，價格便宜逾10倍，故推薦網民一試。

「實在太好美味的人參雞湯。在近北韓邊界運過來鮮人參。」

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事主在帖文中亦上載「鮮人參」的相片及將人參煲雞湯食用的短片，可見人參滿鋪泥土，且根部較細長散亂，被其他網民形容「似樹根」。事主將買回來的人參先用水浸泡，然後再用牙刷刷走表面泥土才放進鍋內，連同其他食材，如螺頭、排骨、蓮子、百合等煲湯，非常「足料」。

網民：樹根當人參？

帖文下網民議論紛紛，由於價格太便宜惹來網民質疑該「鮮人參」並非真人參，指「會唔會係樹根嚟」，「唔夠膽食」。有網民嘲笑事主被騙，指一眼能分辨事主購買的並非真人參，反問有沒有「食後感報告」、「參味濃嗎」。事主回應指淘寶買回來的品質如當地買回來差不多，人參味不算濃，但拿來煲湯味道很好，「我同教會朋友一起飲，好飲到讚不絕口」，指必定會回購。亦有網民對於平價人參感興趣，有意購買。

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兩招分辨真假人參

除了小心買錯樹根，亦要小心買錯人參品種。上月一名居韓中國留學生誤將「商陸」當作「人參」食用，結果昏睡17小時。根據醫院管理局資料，商陸整株含毒性，可刺激黏膜及導致溶血，大量服用可能會中毒，出現乏力、噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛。嚴重中毒可致呼吸抑制、驚厥、心臟傳導阻滯，甚至死亡。

2014年，本港曾有一名40歲女子把自行種植的「鮮人參」根部泡茶飲用，兩小時後出現多次嘔吐，後來經治療後康復出院。

人參與商陸外表非常相似，容易混淆。據了解，兩者可從兩方面特徵分辨：

 人參商陸
外表特徵根鬚較多具粗壯、圓錐形的根，莖部有時呈紅紫色
橫切面放射性菊花紋狀，橫紋細密，黃褐色麻點羅盤紋，一圈圈的同心圓
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