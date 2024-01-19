【著數優惠】一田超市明天推限定激減優惠　折上折吸客入貨過年

一田百貨早前證實沙田店將在今年2月中旬起重整百貨部貨場的布局，超市照常營業，但化妝專櫃、休閒/運動服飾及內衣飾品將會結束。今日一田宣布，全線一田超市明天（20日）舉行一日限定大激減，單一發票購買任何貨品淨值滿300元或以上，即享9折（指定專櫃及貨品除外），有多款精選產品以優惠價發售，以折上折吸客掃貨準備過年。

一田表示，天文台預料下星期溫度驟降，最適合入手急凍珍寶蠔、日本和牛、烏冬等打邊爐食材。其中，買滿300元再有9折，日本廣島地御前珍寶蠔再9折後，每包69.1元；三文魚拼油甘魚刺身(各10片)，再9折後140.4元。美國特選安格斯牛肉眼（每100克），再9折後50.4元。

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另外，金鳳泰國頂級香米(3公斤)，再9折後44.9元；而賀年禮盒一樣有折，百邦雜錦朱古力曲奇罐裝/牛油曲奇罐裝，再9折後58.5元。

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事實上，為吸引港人留港消費，不少商戶都加推折扣。零售管理協會即日起推出「繽紛購物狂賞」活動，過百個商戶會在不同節日和活動，會發放過百款消費優惠，以響應政府在18區舉辦「日夜都繽紛」活動。

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責任編輯：吳雋妍