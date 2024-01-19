飯戲攻心2丨魏浚笙遭陳詠燊下「毒」手變肥宅男　Jeffrey濕身騷肌翻唱《狠愛狠愛你》

▲ 魏浚笙在賀歲片《飯戲攻心2》演超人氣偶像。

新一代男神魏浚笙（Jeffrey）加盟陳詠燊（Sunny）執導的賀歲片《飯戲攻心2》，一上場便濕身透點上陣。

Jeffrey在片中演超人氣偶像Mark Gor，就連片中羅蘭姐都成為他的粉絲「Marker」（Mark Gor fans簡稱）。外貌擔當的他還重新演繹上一集王菀之為電影演唱的主題曲《狠愛狠愛你》，一於施展渾身解數在戲中迷倒眾生。



導演Sunny為想讓Jeffrey帶出更大驚喜給觀眾，不僅賣靚樣，還為他打造成「雙面人」，以不修邊幅的肥毒宅男現身戲中，跟他平時或戲中所演的Mark Gor來個大反差。

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▲ 《飯戲攻心2》

羅蘭楊偲泳冧魏浚笙

不過，就算Jeffrey形象「被毁」，戲內戲外的他同樣受歡迎，既有羅蘭姐對他「冧冧豬」，還有扮演律師為Josephine（王菀之飾）及三佬（陳湛文飾）證婚的楊偲泳（Renci）也是Marker一份子，垂涎對方俊貌。

其中一幕，Jeffrey更深情托着心心眼的Renci下巴，誘惑其蕩漾芳心。至於戲中另外兩位女神Stephy和明禎也對這位新生代男神刮目相看，動之以情。

▲ 《飯戲攻心2》

淋水濕身騷肌



Jeffrey「冧招」層出不窮，最養眼莫如戲中一幕身穿白色恤衫，自high淋水濕身騷肌戲份，隱約露點的他擺出性感甫士，落力演出之餘更即場跳舞和大騷歌喉，再次展現其天賦本錢，盡情散發強烈男性魅力，讓大家一飽眼福。



至於在戲中接王菀之棒翻唱《狠愛狠愛你》，Jeffrey戰戰兢兢的說：「我覺得今次唱呢首歌好爽、好正、好有動感同節奏，自己好少唱節奏咁快的歌，都是一個新的挑戰。自己當然高攀不起（Ivana），不過會順其自然用享受的心情去唱。」

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