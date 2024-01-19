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不是你不愛你丨Mandy陳昊森拍親熱戲前打籃球聯誼　激吻戲拍8次先收貨

娛樂 20:11 2024/01/19

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陳昊森與譚旻萱在《不是你不愛你》拍接吻戲。

愛情電影《不是你不愛你》在昨日（1月18日）上映，戲中男女主角陳昊森與Mandy（譚旻萱）在片中在籃球場接吻，十分浪漫。

這場重頭戲在凌晨拍攝，燈光師早在黃昏開始在球場準備，天一黑立即將現場燈光悉心佈置，為親吻戲的浪漫氣氛加溫。

而Mandy與陳昊森除不斷反覆練習對白，還在籃球場切磋球技，希望借打波放鬆心情。

不是你不愛你丨陳昊森學習廣東話　與陳嘉寶首次埋位一拍即合

《不是你不愛你》

接吻戲拍8個takes

正式埋位，Mandy與陳昊森順利完成親吻戲的第一take，導演葉念琛要求相當高，與他們檢討過後，決定再來，最後足足拍了8個takes，導演才滿意收貨。

「一開始我好緊張，一直在問他：『要怎樣親？』因為他拍過不少吻戲，所以很專業，但前輩（指陳昊森）跟我說，要跟著感覺走。」Mandy以普通話說。

忍不住爆笑NG

其實，在拍到第3 take時，兩人仍然在接吻前一刻忍不住爆笑NG，但之後越吻越投入，終於拿捏到如何跟著感覺走，Mandy說：「陳昊森叫我唔好諗咁多，但我一路同佢試戲嘅時候都好hesitate（猶豫），攬都好hesitate，唔好話錫，但到正式埋位嘅時候，我同自己講，唔好諗，有前輩帶住我，效果就會好。」

旁邊的陳昊森補充：「雖然拍了很多次，但每次拍的感覺不太一樣，我也是第一次拍吻戲拍那麼久，以前是親一次、兩次就OK，因為我們的鼻子都很高，會擋到，親的時候要拉開再換位置，這種戲很考驗兩個人的默契，想要尊重對方，所以會先講好我們要怎樣做，不想彼此有壓力。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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