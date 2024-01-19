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紅豆丨鄧麗欣新片被魏浚笙朱鑑然兩男神包圍　Stephy有苦自己知：頭都暈埋

娛樂 20:28 2024/01/19

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

鄧麗欣主演新片《紅豆》舉行開鏡儀式。

電影《紅豆》今日（1月19日）於清水灣電影製片廠舉行開鏡儀式，監製朱嘉懿、禤嘉珍及新晉導演鄒穎率領眾演員出席開鏡拜神，祈求拍攝順利。

出席演員包括：任達華、鄧麗欣 (Stephy)、魏浚笙 (Jeffrey)、龔慈恩、方平及朱鑑然，充滿新鮮感的實力演員組合。電影主要講述任達華、龔慈恩，鄧麗欣、魏浚笙一家四口，在九龍城這個社區開設糖水舖期間所經歷的喜怒哀樂。

飯戲攻心2丨魏浚笙遭陳詠燊下「毒」手變肥宅男　Jeffrey濕身騷肌翻唱《狠愛狠愛你》

（左起）朱鑑然、鄧麗欣、任達華、魏浚笙。

Stephy豔福不淺

Stephy在新片中與兩大男神Jeffrey及朱仔有對手戲，Jeffrey飾演其親弟弟，而朱鑑然飾演其男友，被兩男神包圍的Stephy被笑指豔福不淺。

她卻笑言有苦自己知，因弟弟Jeffrey在片中「煩到暈」，而嗌交方面更是「冇得輸」，指：「佢係一個好煩嘅合作伙伴，因為佢好適合呢個角色，係一個好稱職嘅細佬，佢由戲外已經開始呢個情緒，不斷成日叫我家姐，『家』到我頭都暈埋！好配合個角色，我同佢喺戲內成日嗌交！」

Jeffrey則謙稱自己拍攝中學到很多：「呢部電影係比較寫實，入戲之後盡量自然流露，所以有得鬧家姐，一定盡情鬧！」Stephy聽後笑言：「佢都忍咗好耐喇！」

任達華愛駒跑出

據知，兩姊弟更要為角色爭磅演出，而Stephy則透露增肥有困難，並於新片中接近素顏演出，電影中的一家四口其實充滿矛盾，因為潮州父親任達華重男輕女，引致父女關係矛盾不少。

此外，影帝任達華及龔慈恩在片中分飾Stephy及Jeffrey的父母兼糖水舖老闆，兩位前輩對一對仔女讚口不絕。華哥笑言：「每日拍攝學習炒紅豆幾個鐘，好彩有片中太太龔姐俾手仔我摸，先滋潤返！」

身旁的龔慈恩笑言，真正滋潤華哥的是其太太琦琦，因琦琦每日會煲湯給他帶到片場：「華哥戲內戲外也疼錫太太，戲中不會讓我拿重物，連行街也需要走在前面保護，相當體貼。華哥真係瓣瓣掂，入廚得、運動叻。」

而身為馬主的華哥，其愛駒日前勝出，但他卻苦笑稱：「當日冇落注，因為拍攝期間教緊鄧麗欣煮紅豆，呢袋紅豆真係幾貴架！哈哈！不過最緊要好運常開，隨遇而安。」

最新影片推介：趙希洛專訪 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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