東張女神丨陳懿德訪問劉德華感興奮　德德感謝網民支持：會繼續加油

▲ 「德德」陳懿德表示會繼續努力。

2021年參加《度香港小姐競選》而入行，並在《香港小姐再競選》奪季軍的「德德」陳懿德（Rachel），因為身材好令宅男有深刻印象外，亦以率直傻大姐形象而為觀眾留意。

現時主力當《東張西望》外景主持的她成為「東張女神」之一，而她日前訪問《潛行》監製兼演員劉德華，以及參演該片的林家棟、彭于晏。

陳懿德表示，訪問出街後外間反應錯，她為此感十分開心，在個人社交平台上載與3位型男的合照，並寫道：

可以做呢個專訪 真係要用萬分榮幸形容‼️ 其實我到而家都唔敢相信可以同佢哋同框🥹

更何況係同佢哋傾半個鐘 聽住佢哋講戲🫠

真係令我喺內心不停wow

無疑係我2024最幸運嘅一日✨

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▲ 陳懿德上載合照。

接著，陳懿德表示會留意網民每一個留言，並承諾繼續努力：

然後好開心呢個訪問出街之後 收到好多好評😭

我覺得做訪問 其實好難做得好

可能笑大聲啲 或者一個唔小心 就over咗 要人覺得你做得好 就更加難

所以好感恩有你哋嘅欣賞

每一個留言 不論好與壞 都收到晒

陳懿德會繼續加油🙆🏻‍♀️

▲ 陳懿德上載合照。

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