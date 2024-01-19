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【調查】民建聯：市民對未來一年本港經濟前景較不樂觀　或因受股市、樓市調整影響

政治 22:42 2024/01/19

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周浩鼎(右)認為，市民持有較不樂觀的情緒，有機會是市民未掌握一些利好的宏觀經濟數據。(民建聯供圖)

民建聯調查發現，市民對於未來一年的香港經濟前景，持正面看法的受訪者比重，由上次高位 42.8%跌至 25.5%，認為「和現在一樣」的由上次 29%稍跌至28%，而持負面看法的受訪者亦由上次約 28.2% 上升至 46.5%。民建聯經濟發展事務發言人周浩鼎認為，市民持有較不樂觀的情緒，有機會是市民未掌握一些利好的宏觀經濟數據，比較直接受到其他經濟狀況數據影響，例如股市、樓市調整等消息。

對於未來一年本港經濟前景持正面看法受訪者  下跌17.3%

民建聯今日公布的調查，是以電腦隨機抽取電話樣本，透過真實訪問員以電話問卷訪問方式在去年12月11日至19日進行，訪問了802人。發現對於未來一年的香港經濟前景，持正面看法的受訪者比重，由上次高位 42.8%跌至 25.5%， 認為「和現在一樣」的由上次 29%稍跌至28%，而持負面看法的受訪者亦由上次約28.2%上升至 46.5%。

調查結果顯示，從受訪者對未來1年個人財政狀況的展望中可以看到，市民的情緒對比半年前悲觀，表示 「轉好」的由去年 12 月時 25%大跌至 14.7%，表示「轉差」的則由上次 24%上升至 26.6%， 而表示「一樣」的則由上次 51%亦上升至 58.7%。

周浩鼎指，上一次調查，即2023年6月的結果顯示，香港市民在疫情通關後對於本港經濟期望較大，惟 2023 年本港經濟復甦力度未有預期大，因此構成市民心中的期望落差。他認為，本港在疫情後通關以來，有多項數據顯示本港經濟，但在調查進行期間仍未公布，如去年全年約有3,400萬人次旅客訪港，回復達致疫情前五成半的水平；2023 年 10 月至 12 月經季節性調整的失業率為 2.9%，本港就業情況良好。他指，市民持有較不樂觀的情緒，有機會是市民未掌握一些利好的宏觀經濟數據，比較直接受到其他經濟狀況數據影響，例如股市、樓市調整等消息。

周浩鼎續認為，公眾對外資企業在香港擴張的情況，例如美國速遞物流公司 UPS 在香港的機場投入資源擴大他們的物流基地，英國的阿斯利康藥廠（Astrazeneca） 在香港將成立研發基地，相關訊息亦值得向公眾作解説，更有效掌握資訊，對經濟信心的前景也會改觀。

民建聯房屋事務發言人陳學鋒認為，疫情過後全球以及香港經濟都面對着轉型，包括消費模式轉變由傳統零售轉變成網購，以及旅遊模式轉變，社會各界應該針對疫後整體經濟模式轉變，改造營商思維，迎合市場環境。

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責任編輯：區綽彥

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