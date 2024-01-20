【天氣報告】「大寒」冷鋒晚間襲港　明早轉涼周三打鼓嶺跌至4度

▲ 天文台預測今晚北風增強，天氣轉涼。（資料圖片）

今日（20日）為二十四節氣「大寒」，天文台預測，本港大致天晴，下午天氣乾燥及相當溫暖，市區最高氣溫約25度，吹微風，晚上北風增強，天氣轉涼，市區氣溫下降至最低約18度，新界再低兩三度。

展望明日渣打香港馬拉松開跑，天文台料受強烈冬季季候風及高空擾動影響，明早顯著轉涼，市區氣溫介乎15至21度，打鼓嶺最低11度，石崗低見12度，吹和緩至清勁北至東北風，部分時間有陽光及乾燥。

周一稍後天氣則預計進一步轉冷，天氣寒冷，市區氣溫介乎11至17度，打鼓嶺和石崗分別最低7度及8度，將軍澳、屯門、西貢等地亦低至9度。周二及周三風勢頗大及有幾陣雨，市區最低氣溫降至約8度，新界嚴寒，打鼓嶺該兩天均預料低見4度。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

至於下周後期，天文台預測，高空擾動會持續為廣東帶來相當清涼及有雨的天氣，該區可能有雷暴。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心