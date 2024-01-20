香港小姐丨馮盈盈解釋推《一舞傾城》原因　FYY回應拜金女指控：獎勵自己

▲ 馮盈盈接受《星光背後》主持人梁泰來訪問。

剛播畢的TVB劇集《妳不是她》，是2016港姐冠軍馮盈盈事隔兩年推出、兼首度孭重飛做女一的作品。從港大女神到港姐冠軍，由極速上位奪2018年「飛躍進步獎」，及至19年飽歷分手、變得拜金、及因推劇被TVB雪藏等種種是非。

修畢港大碩士再全身重投幕前的馮盈盈接受商業一台《星光背後》主持人梁泰來專訪，重申煞停事業進修，絕非為避負面新聞，亦絕非為轉行鋪後路。

妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人 放下「包袱」安心做自己

▲ 《妳不是她》

解釋回校讀碩士原因



對於前年有傳拒北上拍《一舞傾城》被TVB掟入雪櫃，繼而重回港大讀碩士鋪路轉行的報導。節目中，馮盈盈承認因自身壓力及家人健康問題曾推掉一齣要赴內地拍攝的劇集：「因為當時疫情，當時家人唔舒服，要我離開香港一段時間是很難兼顧；亦因那齣角色很重戲份，有屋企人牽掛讓我感到應付不到，是信心不足。是自信心問題令我錯過很好的機會。」

她再解釋，之後向公司請假完成港大營養學碩士的原因：「一畢業就選港姐入行，其實入行前已計劃好讀海外碩士課程，亦感謝公司體諒，讓我趁有空進修去增值自己。」

馮盈盈坦言沒考慮上位中途消失一年會被觀眾遺忘：「我無唸，純粹因下年就30歲，一心想30歲前完成這心願，不過好神奇，中間亦有空做綜藝及拍《逆天奇案2》。」

▲ 《妳不是她》

懶音受千夫所指



停一停再出發的馮盈盈，亦差不多全搣甩入行以來備受千夫所指的懶音：「我選美入行，不是演藝班科班出身，做電視最初撞板就是畀人鬧懶音，是好唔開心！前輩們最初教我咬酒塞讀報紙，但都無幫助！後來才知，是我由細到大根本唔知自己有問題，唔知到『鏟』同『橙』或『趕』同『港』的分別。最後怎進步？是花了數年時間接受言語治療。」



在當年選港姐時已坦白公開戀情，更透露過前大學男友鼓勵她選港姐，但當二人19年發展至同居階段便分手結束4年情，當時有指與一場《解決師》與張穎康激情戲有關，對此她說：「其實無關係！那時是抗拒拍那場戲，是因為始終第一次，作為女仔很尷尬很緊張。」

▲ 《妳不是她》

揭當年分手原因

至於分手原因，馮盈盈指是入行前後雙方關係變緊張所致：「未入行想法較天真及無知，以為光明正大公開好正常，還會畀到另一半信心及安全感，但慢慢發現，圈外人是另一半就要承受很多不必要的目光及壓力，譬如他的日常生活需要面對同事、家人及朋友目光，都會有壓力，圈內人是我，我食得鹹魚抵得渴；但他不是藝人無需要承受，那就開始有分歧，爭拗變多。」

問若有機會重新選擇，問她仍會否參選港姐，馮盈盈斬釘截鐵說：「會！因為我很鍾意現在的自己，及現在所有的工作！」

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回應拜金指控



回復單身後，馮盈盈因搬屋及擁有名牌包包被指變得拜金，說：「搬屋是因為搬回跟家人住，名牌包包是自己買，是獎勵自己作為工作上的動力。」

她指現階段唔恨拍拖，先後跟鄭衍峰、高鈞賢等傳緋聞，均指對方是工作上有默契的拍檔。

▲ 《妳不是她》

至於現在的摘偶條件，坦言：「唉！真的最緊要成熟，成熟不是指年紀，是他要懂得包容、體諒及尊重我。特別因我這份工作，時間唔穩定，又有很多特殊情況，若另一半不懂體諒包容，就好易出事。」

經歷坦蕩蕩公開戀情最終分手，馮盈盈直言將來若再遇上一段新關係，將不會主動公開。