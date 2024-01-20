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【渣馬2024】渣馬明早開跑　一文看清封路交通安排

社會 14:07 2024/01/20

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渣馬明早開跑，本港區今晚11時30分起封路。（資料圖片）

渣打香港馬拉松將於明早（21日）開跑，今晚11時30分起，本港多處將分階段實施臨時封路安排，並會按賽事進度分階段重開。除了近中環渡輪碼頭耀星街的一段西行行車線外，預計所有主要封閉路段將於明午2時重開。約255條巴士路綫及41條專綫小巴路綫調整服務或改道。

另外，為方便渣馬參賽者前往起點，港鐵8條路綫提早開出頭班車，其中最早為屯馬綫和東鐵綫頭班車將在凌晨3時25分開出，其餘路線由3時40分至4時22分陸續開出頭班車。列車班次為8至15分鐘一班，上午6時起回復正常。九巴將開辦23條特別路綫，在多區接載參加全馬及半馬的跑手前往比賽場地；城巴亦設9條特別路綫，直達銅鑼灣及尖沙咀起步點。

主要封路路段

  • 介乎梳士巴利道與加士居道一段彌敦道全線（南北行方向）
  • 介乎加士居道與亞皆老街的一段彌敦道北行行車線
  • 介乎彌敦道與塘尾道的亞皆老街西行行車線
  • 汀九橋（往九龍方向）
  • 西區海底隧道往港島方向管道
  • 怡和街東行行車線
  • 介乎維園道及筲箕灣之間的東區走廊
  • 連接東區走廊的中環及灣仔繞道隧道來回方向
  • 中環及灣仔繞道隧道的灣仔北出入口

港鐵交通安排

港鐵頭班車安排。（大會手冊截圖）

港鐵頭班車安排。（大會手冊截圖）

巴士交通安排

通宵巴士路綫：

通宵巴士路綫。（大會手冊截圖）

九巴23條特別路綫：

九巴渣馬特別路綫。（九巴文件截圖）

九巴渣馬特別路綫。（九巴文件截圖）

城巴9條特別路綫：

城巴渣馬特別路綫。（城巴文件截圖）

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責任編輯：梁薾心

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