【工程質素】尖沙咀海員俱樂部重建項目疑鋼筋有問題　屋宇署展開調查

▲ 尖沙咀海員俱樂部。（資料圖片）

屋宇署今日（20日）表示，尖沙咀海員俱樂部重建項目一批鋼筋測試報告不符合要求，正審議是否需隨機開鑿抽樣測試。



屋宇署指，去年9至11月期間，收到市民舉報，指中間道11號海員俱樂部重建工程項目有鋼筋質量問題，遂聯絡項目註冊結構工程師，要求提交有關用於該項目的鋼筋物料的測試報告，以確保符合批准圖則及《建築物條例》和相關規例的規定。

項目註冊結構工程師向屋宇署呈交共17個批次的鋼筋測試報告，均顯示符合批准圖則、《建築物條例》和相關規例的規定，並無發現鋼筋質量問題，惟就當中一個批次、涉及項目29至39樓的報告，顯示該批次源自本應使用於葵涌打磚坪街105至113號發展項目的鋼筋。項目註冊結構工程師解釋，有關鋼筋到達葵涌發展項目地盤時，已按法定要求及標準取樣並進行測試，惟其後部分鋼筋被轉送到中間道地盤使用。

屋宇署稱，由於該批次的測試報告，不足以証明該批已經通過測試的鋼筋，確實就是運到中間道地盤使用的那批，署方要求項目註冊結構工程師作出解釋；其後結構工程師於本月中建議，在使用該批次的鋼筋並已澆注混凝土的部分結構組件中，隨機開鑿並抽取鋼筋樣本測試，以進一步證明其符合批准圖則及法例標準。署方正審議有關建議，以確保樓宇安全，並釋除疑慮。

屋宇署強調，一向重視建築工程的施工質量，會就事件進行調查，若發現有人或承建商違反《建築物條例》規定，定必嚴肅跟進，包括考慮對相關人士及承建商提出檢控及/或紀律處分。

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責任編輯：梁薾心