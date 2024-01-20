【旅客滯港】林世雄：爭取農曆年前完成商討改善跨境口岸通關安排

▲ 運輸局局長林世雄。（資料圖片）

去年除夕倒數煙花滙演完結後，大批內地旅客排長龍通宵等候直通巴。運輸局局長林世雄今日（20日）出席電台節目時表示，正與內地積極討論改善未來節日假期的跨境口岸的通關安排，如有最終方案會盡快公布，有信心在農曆年假期前完成商討。

林世雄又指，東鐵綫去年除夕晚已通宵行駛，當局會考慮延長節日期間鐵路口岸通關時間，但要平衡旅客需求和鐵路維修安排。跨境巴士方面亦會有部署，包括研究為跨境巴士提供專綫。

他亦提到，元旦凌晨有1,000多輛私家車通過皇崗口岸，較預計多，但未至於不尋常，強調一定會打擊跨境白牌車，但指從來不覺得網約車是大問題，重點是相關車輛是否合法取酬，政府會小心處理規管問題，希望今年內就相關法例作出研究，得出方案後會與的士業界及市民討論。

至於立法會上月通過的士司機違例記分條例草案，引入的士車隊管理制度，林世雄稱，會在今年首季向業界發出邀請，期望年內成立的士車隊。

已要求國泰提交報告 研本港機師內地實習

國泰航空近兩個月臨時取消多班航班，以騰出機師應付農曆年航班需求。林世雄稱，已要求國泰提交報告解釋有關情況和應對方法，相信有一定篇幅提及未來人手規劃，形容當局一直密切監察航空業人手情況。

他又稱，本港疫情期間不像其他國家或地區，有內陸航綫留住機師人手，以致整體運力恢復需時，機管局和專上院校會推出本地機師培訓課程，加強培訓人才，亦會利用內地培訓資源，包括考慮讓機師在內地進行飛行實習。他亦指，機場在去年12月長假期，單日最高旅客量達16萬人次，是疫情前的8成，對航空業復蘇進度有信心，亦鼓勵外地航空公司復航並開拓新航點。

徐英偉：延長口岸服務時間有助推動旅客來港

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉估計，今年農曆新年假期內地訪港旅客的數字不多，但如果兩地政府達成便利通關安排，將有助推動旅客來港消費，估計，年初二開始會是內地旅客入境高峰期，酒店預訂情況要農曆新年前一周才能確定；又指去年聖誕節假期酒店入住率比預期差，但相信香港酒店仍具競爭力，農曆新年假期入住率可望超過8成。

對於延長口岸服務時間，會否鼓勵旅客不留港過夜，徐英偉相信延長口岸時間對整體旅遊業都是好事，政府和業界要為吸引旅客過夜做好規劃。他又表示，據了解，個別口岸要在農曆新年期間24小時通關，壓力位不在香港，而是內地要處理人手調配問題。

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責任編輯：梁薾心