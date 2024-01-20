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【加密班次】港鐵周一起加強5路綫部分非繁忙時段服務　每周共增228班車

社會 12:45 2024/01/20

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港鐵周一起加密5條路綫非繁忙時段班次。（資料圖片）

港鐵今日（20日）宣布，將於周一（22日）起加強將軍澳綫、屯馬綫、 南港島綫、東涌綫及迪士尼綫於部份非繁忙時段的恆常列車服務，每周合共增加228班車，以便利乘客外出。

港鐵周一起加密5條路綫非繁忙時段班次。將軍澳綫方面，逢周一至四晚上8時至午夜12時，往來調景嶺至康城站的列車班次，將由約12分鐘加密至約10分鐘一班車；往來北角及寶琳站的列車班次，亦會由約6分鐘加強至約5分鐘一班車。南港島綫則逢周一至五下午4時至5時的列車班次，將由約6分鐘提升至約5分鐘一班車。

至於屯馬綫，逢周下午1時15分至4時30分的列車班次，將由約7分鐘提升至約6分鐘一班車。而東涌綫逢周六、周日及公眾假期的上午10時至正午12時，以及傍晚5時至7時的列車班次，將由約7分鐘加密至約6.5分鐘一班車。

於迪士尼樂園營運的日子，迪士尼綫將於上午6時15分至7時25分， 以及晚上10時30分至午夜12時45分兩個時段加強服務，班次將由約20分鐘加密至約10分鐘一班車。

港鐵指，一直密切監察各鐵路綫的營運情況、市民出行模式及乘客量，會繼續因應實際需要和營運情況，適時加強及調整列車服務。

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責任編輯：梁薾心

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