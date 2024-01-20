【612基金】律師會接獲16宗涉612基金律師投訴　10宗完成調查部分不成立

▲ 香港律師會接獲16宗涉612基金律師投訴。（資料圖片）

警方國安處前年5月調查「612人道支援基金」案件時，指控有大律師和律師涉嫌專業失當，並向兩個律師會投訴。香港律師會會長陳澤銘今日（20日）表示，律師會共接獲16宗投訴，當中10宗完成調查，已進入審核程序，部分個案投訴不成立，而成立個案最嚴重需轉交至律師紀律審裁團處理；另外6宗仍然調查中。

陳澤銘指，留意到大律師公會昨日亦舉行記者招待會，報告他們有關調查的結果，但律師會與大律師公會屬兩個不同的獨立專業團體，故調查方向並非一樣。

他稱，律師需要直接面對客戶，有責任知道客戶資料，對客戶進行盡職審查，亦有責任按照香港反洗黑錢條例，及律師會的專業指引對客戶進行調查，而這些都是律師會調查投訴方向之一。但由於現階段仍有案件在調查中，不適合評論個案，預計在未來幾個月完成調查後再進一步公布相關信息。

陳澤銘強調，律師會作為香港律師的監管團體，非常重視會員操守和程序的公義，會按既定有效程序去處理投訴，所有被投訴人都會有充足機會進行答辯，而被轉介至律師紀律審裁團的被投訴人，亦可透過獨立運作的審裁團機制作出申訴。

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責任編輯：梁薾心