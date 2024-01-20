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【垃圾徵費】垃圾徵費押後落實　謝展寰：會檢視宣傳方式令訊息更入屋

社會 14:16 2024/01/20

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環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片）

政府將垃圾徵費押後至8月1日落實，環境及生態局今早（20日）總動員出席民建聯舉辦的垃圾徵費交流會。環境及生態局局長謝展寰指，明白部分市民不了解徵費的執行細節，故希望用更多時間解說，強調政府會檢視現行宣傳方式，令相關訊息更入屋。他又形容，垃圾收費方案是「移風易俗」，推動垃圾收費除了為地球環境外，更有助香港綠色產業發展。

政府部門的大樓和部分住宅樓宇將於4月1日「先行先試」，謝展寰稱，目的是讓市民看到垃圾徵費的真實操作，令他們安心，有問題的話，政府會一起解決。

民建聯主席陳克勤表示，減廢回收是為地球環境盡一分力，支持垃圾徵費，亦理解方案非為增加政府庫房收入，會推動區議員向市民、法團、物管、機構等社區持份者努力解說。民建聯又建議考慮將租置屋邨納入先行先試計劃、增加廚餘及植物回收覆蓋點等。

柯創盛：押後實施屬明智做法

觀塘區議員柯創盛今日在電台節目指，一直收到不少市民和院舍等有關垃圾徵費的查詢，很多人仍未掌握細節，認為當局在解說上仍要多花功夫，形容政府推動政策時要有同理心，押後實施屬明智做法。

對於早前環保署助理署長胡勁欣就垃圾徵費解說時指，若居民廢置較大型垃圾，如地拖棍，可鋸開放入指定垃圾袋，柯創盛稱，對有關講法感嘩然，相信政府要多作宣傳教育工作。他又稱，本港實施「綠在區區」見成效，若令回收過程更方便、易明，相信可增加市民回收意願。

黃家和：處理廚餘成本大增　或須加價市民「埋單」

香港餐飲聯業協會會長黃家和則指，垃圾徵費對業界並非新鮮事，亦一直支持政府做法，但措施落實後，小型食肆開支增加以千元計，大型食肆額外開支達萬元以上，對業界造成負擔，尤其大型宴會後，會產生大量廚餘。他認為在徵費以外，須在環保意識和源頭減廢上多做宣傳，避免食肆因處理廚餘而成本大增，最終加價，令市民「埋單」。

他又指，對絕大部分中小型食肆而言，過去疫情期間經營困難，相信環保是放在第二位，再認識環保議題需要花額外精神及時間。

陳志球：物管公司已做了不少準備工作

香港物業管理公司協會前會長陳志球表示，垃圾徵費較過去膠袋徵費複雜，物管公司已做了不少準備工作，包括培訓前線員工，並向住戶和業主立案法團宣傳，但不少住戶反映，對措施仍然不清楚。他又指，有大型屋苑住戶對物管執行垃圾收費形式有不同意見，強調物管業界不支持以大型指定垃圾袋收集住戶垃圾的「包底」做法。

甄瑞嫻：商討簡化前線清潔工指引

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻說，對於物管公司如何執行垃圾收費，不少屋苑仍未有定案，清潔公司仍在等候具體指示，但前線清潔工人不習慣做行政工作，措施推行時，要令他們不需擔心違法，已與政府就簡化有關工作商討指引，希望減輕前線清潔工的憂慮。

她亦提醒市民，垃圾徵費實施後，要自行處理舊傢俬等大型垃圾，避免放在每層垃圾房或通道，以免造成清潔工人壓力。

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責任編輯：梁薾心

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