【緊急求救】警推「HKSOS」手機程式　戶外無網絡亦能報警求助

▲ 「HKSOS」本月上架後，至今已累積逾4千次下載，並已應用於成功搜救個案。（HKSOS圖片）

港人熱愛行山，警方本月推出手機應用程式「HKSOS」，讓市民上山下海戶外活動遇險時，即使未能連接網絡，亦可透過應用程式直達報案中心求救，至今已累積逾4千次下載，並已應用於成功搜救個案。警務處處長蕭澤頤今日（20日）出席程式啟動禮時表示，自2019年起，涉及郊野公園的搜救個案增至逾3千宗，傷亡數字較上升近4倍，相信「HKSOS」的推出，能為求助人提供更適切緊急服務，增加成功拯救生命的機率。

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警方推出緊急求救手機應用程式「HKSOS」，以精準科技克服通訊盲點，讓使用者在緊急情況下，透過程式一鍵直達999報案中心，並精準提供實時定位、畫面傳輸及身體狀況監察，且提供9種以圖像和文字顯示的求助訊息，例如骨折、嚴重出血、呼吸困難等，以供使用者選擇，方便聾啞人士求助。另外，用户更可設定最多3名緊急聯絡人，發生意外後可透過緊急聯絡人代為求助。

警方冀隨著「HKSOS」推出，能調派搜救人員，在最短時間內為其提供協助，提升公眾安全及搜救效率。

「HKSOS」程式針對熱愛上山下海戶外活動的市民而設計，適用於海陸空各類活動，參與行山、獨木舟、滑翔傘等的人士均可使用。程式本月上架後，至今已累積逾4千次下載，並已應用於成功搜救個案。首宗個案是一名下載了程式的32歲男子，他本月14日在西貢行山期間，突感頭暈不適，報警求助，結果靠「HKSOS」鎖定其位置，將他尋回。

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責任編輯：梁薾心