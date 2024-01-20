萬千星輝獎典禮2023丨麥美恩分享奪最佳女主持感受　不介意頒獎給緋聞男友許文軒

▲ 麥美恩分享奪《萬千星輝獎典禮2023》最佳女主持的感受。

新鮮出爐《萬千星輝獎典禮2023》最佳女主持麥美恩（Maryanne）在昨晚（1月19日）帶住獎座接受薛家燕、范振鋒、思敏主持的電台節目《開心大派對》訪問，大談得獎感受。

家燕姐表示很開心「新抱」得獎，讚她實至名歸並希望對方越做越好。

而Mayanne坦言，當晚得獎感言早有準備，因為幾年前獲得「飛躍進步女藝員」時，她得到經驗是不要說得太急，最重要清淅，好好享受那一刻。

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萬千星輝2023丨期望許文軒明年入五強

至於最佳男主持一獎，她也貼中周奕瑋會獲得，更稱對方講得獎感言時自己也忍不住眼濕濕。由於下個獎便是頒女主持，同樣獲提名的黃翠如就提她要忍住不要喊，令她感到很温馨。

問到她會否想緋聞男友許文軒（Edmond）得獎多一點？她說：「覺得周奕瑋開咗條路，Edmond明年攞會更實至名歸，因為今年太明顯，覺得得周奕偉值啲。有信心佢明年至少會入到五強，希望明年可以讀『實至名歸』這幾個字比佢。」

她又謂不介意親手頒獎給許文軒，大讚是很好的綽頭。

▲ 周奕瑋與麥美恩分別奪《萬千星輝獎典禮2023》最佳男女主持獎。（陳慧安 攝）

萬千星輝2023丨下個目標做女一？

另外，問她下個目標，是否想向女一方向發展嗎？她聞言哈哈大笑說：「下個目標挑戰吳若希，要做佢女配角，佢一姐嘛！如果配吳若希覺得可以屈就少少，其他就要爭做女一喇！哈。」

Mayanne坦言女一之路尚很遙遠，而當看到佘詩曼奪三獎很高興，而且真是很欣賞對方。

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