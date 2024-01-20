填詞L丨鍾雪瑩首度擔任電影女主角　填詞界神級人馬潘源良客串加持

▲ 《填詞L》

新片《填詞L》由憑《金都》獲金像獎新晉導演獎黃綺琳執導，導演黃綺琳日前出席試片分享，透露鍾雪瑩是主演此片的不二之選。

她解釋說：「這部電影誕生的契機，除了是跟監製黃鐦希望自資拍攝一個我們想跟大家分享的故事，遇到鍾雪瑩是一個重要的時機，因為她已經具備羅穎詩一角的必備條件，而她在拍攝時也將自己填詞路上所經歷的融入當中，一起提升這個角色。」

填詞L丨鍾雪瑩ANSONBEAN戲院報佳音 吸逾300粉絲圍觀撐場

▲ 《填詞L》導演黃綺琳。

鍾雪瑩初當女一

而鍾雪瑩亦坦言，她與這部電影是一拍即合：「收到導演同監製邀請參與呢部電影，仲要我未嘗試過擔任女主角，事前睇咗導演出版過講述有關自己夢想成為填詞人嘅書，了解到佢嘅心路歷程，對投入角色幫助很大，仲可以同咁多位活躍嘅填詞人一齊演出，所以溝通起嚟都特別有共鳴，因此好享受今次嘅演出。」



鍾雪瑩所提到的填詞人演員陣容，不難發現片中陣容，不約而同都是與音樂相關，近乎全填詞人陣容參演，包括客串演出的填詞界神級人馬潘源良以及主唱片中原創電影歌曲的獨立歌手謝雅兒，難怪首批欣賞過電影的業界翹楚看得特別投入。

▲ 潘源良客串演出。

獲業內人士肯定

《死因無可疑》導演袁劍偉深受感動指：「自資拍攝真係痴痴地，應該同她自己的經歷差唔多，這幾年看過最感動的獨立製作。」；而《白日之下》導演簡君晋指：「羅穎詩（鍾雪瑩角色）尤如Norris的化身」。

此外，導演許思維則指題材特別難得：「很少有電影講填詞，知道有90%是Norris自己的感受，多謝Norris為填詞人發聲！」；資深電影監製柯星沛指：「導演講緊自己的故事，特別情真」。而文化人林逸欣指電影充滿靈魂：「電影是導演的靈魂，導演也將自己的特質呈現出來。」



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