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潛行丨劉德華再度現身戲院謝票　勾起華仔90年代午夜場回憶

娛樂 21:31 2024/01/20

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劉德華到戲院謝票。

由劉德華監製兼主演電影《潛行》，在香港已上畫已第二周，截止1月19日，《潛行》上映9日累積票房直迫一千萬元。

在昨晚（1月19日)， 華仔繼開畫日後，連走3場，再度現身戲院謝票，給觀眾帶來驚喜之餘，且悄悄潛入觀眾席，近距離觀察影迷反應。現場戲氣氛令他勾起從前入場與觀眾觀看午夜場的回憶。

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華仔悄悄入戲院睇觀眾反應。

華仔現身令觀眾驚喜
 
期待與觀眾見面的華仔被觀眾發現他身影，不但感到意外驚喜，歡呼聲隨即此起彼落，更有10歲的小妹妹粉絲跟Daddy媽咪入場，華仔即時笑著回應：「我會一直拍下去，希望你哋個孫第時都會入場﹗」華仔又滿足大家要求，跟全場觀眾影大合照留念，答謝大家支持。
 
對於粉絲熱情反應，第二度謝票的華仔就表示非常開心：「真係好耐未試過喺香港，可以長時間咁睇住自己嘅戲由上映，到上畫第二周，所以專登去戲院感受一下現場氣氛。有一場我更坐咗喺最後一排去感受下佢哋睇到電影最尾嘅反應，見到反應咁好，我自己都好開心。」

歸功動作指導錢嘉樂
 
華仔直言上一次類似的經歷﹐已是多年前的事：「入戲院同觀眾一齊感受，以前午夜場先試過，即係喺90年代，而由2000年打後我都好少真係坐喺度入場，首映都會入場，但當真真正正睇到平日入場嘅觀眾反應，嗰種感受係好唔一樣。」
 
身兼電影監製的華仔，當然關注大家的觀後感，他就從粉絲口中得知，大家都讚戲中利用AI技術拍攝的初生嬰兒，箇中造型和演技都相當迫真，亦有人讚賞電影的動作場面精彩。

華仔就歸功動作指導錢嘉樂說：「希望以後，有戲味嘅嘅動作片會越嚟越多，亦都可以有好似錢嘉樂所設計的動作場面咁，所有槍戰或動作，都係希望貼近返個劇情。」
 
華仔坦言想再抽時間參與謝票，但也要視乎院線安排，希望可以再跟觀眾近距離接觸。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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