萬千星輝頒獎典禮2023丨傅嘉莉發文安慰粉絲　追夢不受年齡限制：不要活在別人言語中

▲ 傅嘉莉再度在《萬千星輝頒獎典禮2023》之後發文講感受。

傅嘉莉（Kelly）在台慶劇《香港人在北京》演出令觀眾眼前一亮，並由此入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2023》的「最佳女配角」及「女飛躍進步女藝人」兩個獎，並且均為大熱，可惜大熱倒灶，最後未能獲獎。

其實在頒獎禮後，傅嘉莉已發文講感受，並承諾繼續努力。不過在今日（1月20日），她再次發文，因為報道指傅嘉莉「年紀大」所以爭獎上較輸蝕，其粉絲為此事感不開心，對於傅嘉莉發文反過來安慰粉絲。

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▲ 傅嘉莉盛裝出席《萬千星輝頒獎典禮2023》。

傅嘉莉反安慰粉絲

傅嘉莉上載張身穿當晚出席《萬千星輝頒獎典禮2023》時「戰衣」的背影照，然後首先寫道：

衷心感謝這一段時間各傳媒的報道

今日起身，粉絲團有點不太開心跟我分享一則報道

我看了，跟她說，真的不用介懷太多 每個人也有權利表達他們的想法

但這不等於我們也要這樣想

怎樣面對，怎樣做就全靠我們自己

▲ 傅嘉莉盛裝出席《萬千星輝頒獎典禮2023》。

引用影后感言自勉

然後，現年39歲的她，舉出內地演員馬伊俐、奧斯卡影后楊紫瓊及金像影后鄭秀文的感言自勉，寫道：

昨天看了馬伊俐的一個訪問分享

別人攻擊你，說你的不好，是毫無成本的

希望所有女性都擁有一份自信

女性每一個年齡階段，都有她該年齡段的美

這部份的美是別人無法復刻的

如果別人攻擊你，我們只需要不用理會，這個人就消失了。 2023年奧斯卡得獎獎最佳女主角楊紫瓊也說過：

「姐妹們，別讓任何人說妳已經過了盛年。絕不要放棄！」 第41屆香港電影金像獎「最佳女主角」Sammi鄭秀文也說過：

「感謝上帝沒給我一路順風，讓我懂得謙卑柔和。我想和天底下有夢想的人說，追求夢想的路困難重重，但希望你們繼續記住這個畫面——夢想是留給『永遠不放棄』的人。」

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堅持追夢不放棄

接著，她直言自知有不足，並大方稱自己「年紀比較大」才正式當演員，稱：

在歷屆的萬千星輝頒獎典禮得獎者

也不是全部年輕貌美

也不是一直劇接劇

也不是一直公司熱捧才能得到 我知道自己各方面很多不足

亦知道自己年紀比較大才正式開始演員的路

（27歲才正式簽約TVB拍電視劇）

之前的19-28歲主力做模特兒

縱使在這些別人眼中不好的條件下

即使困難重重

但我會努力為我真正喜歡的事堅持着去追隨夢想，實現夢想

最後，勉勵一眾女士，稱：

致各天下間的女生，如果你也是感到同樣的困境，我也衷心勉勵你，每個年齡階段也有我們的美，不要活在別人的言語中，只需不斷增值自己，做好自己，充滿自信地活在自己的人生中，共勉之

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