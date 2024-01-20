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【公務員】公務員義工陪基層小童體驗騎馬　楊何蓓茵：續支持義工隊籌劃活動

社會 18:06 2024/01/20

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公務員義工陪基層小童體驗騎馬。（政府新聞處圖片）

約20位來自基層家庭的小朋友今日（20日）在來自水務署不同職系的公務員義工陪同下，前往屯門公眾騎術學校，體驗騎馬樂趣，並親身了解馬廐環境，公務員事務局局長楊何蓓茵和水務署署長邱國鼎亦有一同參與。

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是次活動是首個在公務員事務局推動下，由公務員義工隊、香港賽馬會及地區組織籌辦的義工活動，並獲香港賽馬會贊助。

楊何蓓茵指，今日參與的小朋友都沒有接觸馬匹經驗，在義工悉心照顧及工作人員的耐心指導下，可以近距離地接觸馬匹，他們都十分雀躍，「看見小朋友騎在馬背上的燦爛笑容和興奮表情，是義工最佳回報。」

她又指，公務員事務局一直鼓勵公務員參與義工服務，義工服務除了體現公務員對社會有需要人士的關懷，亦有助提高團隊精神，加深同事對市民需要的了解，讓他們在各自崗位，為市民提供更切合需要、更到位的公共服務。

她稱，未來會繼續支持政策局和部門義工隊籌劃義工活動，與社區合力提供更多元化的義工服務，發揮更大協同效應。
 
目前政府不同政策局或部門已組織了70隊義工隊，不時籌辦種類及形式多元化的義工服務，其中水務署義工隊於2002年成立。

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責任編輯：梁薾心

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