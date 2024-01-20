【旅客滯港】深圳灣擬農曆新年一連5日24小時通關　田北辰：正待中央拍板

▲ 實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片）

政府正與內地商討優化跨境口岸的通關安排，實政圓桌立法會議員田北辰今日（20日）指，據了解，深圳灣口岸擬在年三十至年初四（2月9日至13日），一連5日24小時通關；羅湖口岸則在年三十及年初二延長開放至翌日凌晨2時；落馬洲支線口岸開放時間暫時維持不變，正等待中央拍板最終安排。

田北辰稱，目前皇崗口岸通宵開放，加上深圳灣口岸24小時通關，能應付的人流量增加一倍，相信可滿足農曆年的離港人潮。

他又稱，港鐵在年三十晚提供通宵服務，鐵路口岸應跟隨開放24小通關；又指經落馬洲支線口岸離境的人流多，認為應一同延長開放時間，建議年初一及二，羅湖及落馬洲支線口岸看齊，開放至凌晨12點。

他解釋指，年初一花車巡遊及初二煙花匯演，分別在晚上10時半及8時半結束，開放至凌晨12點已可應付需求。

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責任編輯：梁薾心