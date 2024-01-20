  • 23°C
香港時間 : 2024120日 (週六) 18:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅客滯港】深圳灣擬農曆新年一連5日24小時通關　田北辰：正待中央拍板

社會 18:14 2024/01/20

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片）

政府正與內地商討優化跨境口岸的通關安排，實政圓桌立法會議員田北辰今日（20日）指，據了解，深圳灣口岸擬在年三十至年初四（2月9日至13日），一連5日24小時通關；羅湖口岸則在年三十及年初二延長開放至翌日凌晨2時；落馬洲支線口岸開放時間暫時維持不變，正等待中央拍板最終安排。

田北辰稱，目前皇崗口岸通宵開放，加上深圳灣口岸24小時通關，能應付的人流量增加一倍，相信可滿足農曆年的離港人潮。

他又稱，港鐵在年三十晚提供通宵服務，鐵路口岸應跟隨開放24小通關；又指經落馬洲支線口岸離境的人流多，認為應一同延長開放時間，建議年初一及二，羅湖及落馬洲支線口岸看齊，開放至凌晨12點。

他解釋指，年初一花車巡遊及初二煙花匯演，分別在晚上10時半及8時半結束，開放至凌晨12點已可應付需求。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心

深圳灣 落馬洲 羅湖 口岸 出入境管制 港鐵 田北辰 農曆新年 鐵路 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【垃圾徵費】牙線棒將受法例管制禁售　牙籤刷供應商宣布撤出香港
【垃圾徵費】牙線棒將受法例管制禁售　牙籤刷供應商宣布撤出香港
愛心僱主︱女傭腦中風醫療費達46萬 女僱主不離棄推遲裝修先救人
愛心僱主︱女傭腦中風醫療費達46萬 女僱主不離棄推遲裝修先救人