【垃圾徵費】麥美娟：將安排講座讓關愛隊及區議員更了解垃圾徵費

▲ 民青局局長麥美娟。（資料圖片）

市民對垃圾徵費具體執行細節仍然滿腔疑惑，政府決定押後實施日期，先由政府部門及不同樓宇4月1日起試行，待8月1日才於全港正式生效。民青局局長麥美娟今日（20日） 表示，將安排講座讓關愛隊及區議員更了解垃圾收費。

麥美娟指，將會和環境局安排講座，讓關愛隊成員更加了解垃圾徵費措施。有關簡介亦會在區議會進行，助區議員更了解措施，並將市民對實施措施安排的問題，告訴環境局，由同事幫手解答。

她續指，垃圾徵費改為8月1日後，多了時間發揮「上情下達、下情上報」的功能，不但可將市民對垃圾徵費實行時遇到的困難或問題，告知環境局；亦可告訴市民徵費最終目的，以及如何做好環保回收和廢物處理。

她強調，垃圾徵費對香港每個市民都非常重要，因為影響的不只是垃圾收費如何實行，如何買一個膠袋或處理膠袋，更重要的是透過措施，令每一個市民都愛護環境、做好環保回收的工作和計劃。

她重申，無論在區議會還是關愛隊，都會協助社區內不同市民，讓他們明白如何做好環保回收，以及在垃圾徵費下，處理垃圾的安排。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心