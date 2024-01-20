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【23條立法】林定國：23條與國安法需互相對接　立法是「風雨過後見彩虹」

社會 19:03 2024/01/20

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律政司司長林定國。（資料圖片）

政府計劃今年內完成《基本法》23條立法。律政司長林定國今日（20日）在一個電視節目稱，23條一定要與《港區國安法》接軌，兩者需互相兼容，條文亦需對接，而被告如要聘請海外律師辯護，將需要按《法律執業者條例》規定，先取得特首證明書。

《港區國安法》提到案件可以移交內地審理，被問到23條會否有相關條文，林定國指，《港區國安法》相關條文列有「本法規定」字眼，即只適用於國安法，但《基本法》23條和《港區國安法》是構建維護國家安全法律的重要組成部分，兩者需互相兼容，條文亦需對接，當局會深思熟慮。

林定國又指，《法律執業者條例》修訂時已列明，海外律師來港處理涉及國安法和其他危害國家安全案件時，須取得特首證明書，強調相關做法不僅限於國安法亦毋須直接在23條立法時再處理，因為早已處理好，舉例指現時刑事罪行條例第9、10條的煽動罪亦適用。

他說政府正積極準備23條立法工作，至於用甚麼諮詢方式，則有待所有事準備就緒方可公布，強調目的都是盡量收集意見，集思廣益。

23條立法為「風雨過後見彩虹」

對於有意見指，23條立法正好碰上黎智英案件開審，是一場「完美風暴」。林定國就回應指，23條是憲制責任，不擔心因時間上吻合就推遲或者不做，反而要盡早立法。

他又稱不認同用「風暴」形容，指若有人稱這類受社會關注、有爭議性的事件為「風風雨雨」，他便會形容23條立法為「風雨過後見彩虹」，立法後才能更專注處理其他事項，「將糾纏已久的事情作了斷，令香港有更好的未來發展。」

對於會否擔心立法後，美國會有進一步制裁香港官員，他指，不會估計外國做法，也不會受外國影響，若是應肩負的責任，「唯一考慮只是如何做好這件事」。

法治是香港「金漆招牌」 

林定國今日出席青年法治建設高峰會啟動禮時亦提到，法治是香港的金漆招牌，亦是香港賴以成功的基石，但法治並沒有一個放諸四海皆準的定義或固定模式，會受社會環境、歷史等因素影響，要理解香港的法治，必須要對「一國兩制」有充分理解。

他續指，國家主席習近平在香港回歸25周年講話中，肯定了「一國兩制」 原本是一個政治方針、受《基本法》鞏固的方針，在香港得到成功實踐，是一個好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持，所以我們對在「一國兩制」之下創造的法律制度必須要有信心。

他形容法治教育是一個長期的實踐，「十年樹木，百年樹人」，需要社會不同持份者的共同參與，「韓信點兵，多多益善。」

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責任編輯：梁薾心

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