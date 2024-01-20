【電力故障】中電提交長安邨電力故障報告   正調查牙鷹街變電站事故詳情

▲ 青衣長安邨安湄樓1月7日早上電力故障。（葵青區議員彭熠銘fb相片）

青衣今月初一周內兩度出現電力設備故障。中電今晚（20日）表示，今日向機電署提交事故調查報告，其中青衣長安邨安湄樓的一個變壓房，一條電纜故障引致全幢停電，涉388戶受影響，停電歷時1小時26分鐘，已巡查青衣區內供電設施；另就本月1日在青衣牙鷹洲街變電站發生的電壓驟降事故進行調查，並盡快向政府提交報告，向公眾交代2宗事故的詳情。



中電表示，1月7日上午9時38分，長安邨安湄樓其中一間客戶變電站的一個1萬1千伏特電纜接頭發生故障，影響該大廈近一半住戶，涉及388個客戶的電力供應。中電表示，已即時安排為住戶恢復供電，當日早上11時04分全面恢復供電。



有居民當日早上聽到電壓房傳出巨響，由於停電將近1.5小時，不少居民受影響。

而早在1月1日同在青衣區的牙鷹洲街變電站發生電壓驟降事故，環境及生態局局兩度在社交平台發文表示關注，而局長謝展寰及後更點名中電總裁羅嘉進表示失望，要求中電全面檢視供電系統。不過中電已表示，兩宗事故沒有關連。



中電今日表示，理解當地居民的關注，即時採取額外措施，完成巡查青衣區內的供電設備，並會檢查供電範圍內的其他同類型電纜接頭。另外，日後會加強與物管公司的聯繫，以改善事故應變的協調，並繼續與社區領袖保持緊密溝通，適時向受影響客戶發放資訊。



至於1月1日在青衣牙鷹洲街變電站發生的電壓驟降事故，中電正進行調查，將盡快向政府提交報告，並向公眾交代2宗事故的詳情。



責任編輯：吳雋妍