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【垃圾徵費】指定袋被批不可降解    環保署稱要特定環境否則更不環保

社會 22:21 2024/01/20

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環保署表示，選用垃圾徵費的指定袋物料，已考慮到降解環境。（資料圖片）

近日有傳媒報道和網上討論，指垃圾徵費使用的指定垃圾袋沒有可降解成分，不夠環保。環保署今晚（20日）回應指，香港堆填區是無氧狀態，因此塑膠在堆填區需要長時間分解；而氧化式可降解的塑膠，反而在天然環境會碎片化而產生微塑膠，更不環保。考慮到指定袋的耐用性，以及環保原則，已規定指定袋必須含有至少20%回收膠，以減少原生塑膠的成分。

環保署解釋，所有聲稱「可降解」的塑膠均需要特定的環境和溫度才可以完全降解，例如在紫外線或高溫環境下。但在香港的堆填區的無氧環境，並沒有這些條件，因此塑膠在堆填區需要長時間分解。

部分「可降解」塑膠，尤其是氧化式可降解塑膠，在天然環境如海洋中分解時更會碎片化而產生微塑膠，加劇其在天然環境的有害性和阻礙回收再造，更不環保。署方指，有些地方如歐盟已禁止使用氧化式可降解塑膠，而香港亦將於今年4月22日開始禁止製造和售賣氧化式可降解塑膠產品。

對於選擇垃圾徵費使用的指定袋的物料時，環保署表示，已考慮到袋的耐用性，以及環保原則，因此規定指定袋必須含有至少20%回收膠，以減少原生塑膠的成分。

責任編輯：吳雋妍

環境衞生 堆填區 垃圾徵費 環保署 香港

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