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【渣馬2024】半馬賽事孫曉陽稱王　蔡欣妍封后：沒有甚麼對手

社會 10:24 2024/01/21

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渣打香港馬拉松今晨開跑。（朱永倫攝）

渣打香港馬拉松今晨（21日）開跑，半馬男子組冠軍由來自北京的孫曉陽以1小時8分55秒成績奪得，女子組則由本地三項鐵人選手蔡欣妍以1小時21分01秒首名衝綫。

孫曉陽指，首次來香港參賽，認為香港路段有較多上落斜，比較難跑，「不愧有亞洲第一魔鬼賽道之稱。」

他又指，起跑時間較內地早，但今日天氣涼爽，非常開心能夠獲勝，但並非個人最佳成績，期望有機會參加下屆賽事，能取得更好成績及再度奪冠。

蔡欣妍稱，今年步入30歲，加上過去多年均跑10公里賽，故挑戰自己跑半馬，跑到最後10公里於進入及跑出西隧時有少許辛苦，但很開心今日達成很多人生第一次，包括第一次跑這條路綫、第一次幸運奪冠、第一次在西隧出來看到日出，很開心見到原來自己有很大進步潛能。

她又稱，感恩今日「天時地利人和」，笑言「半馬沒有甚麼對手」，因為很多有實力女跑手都去了參與同場舉行的亞洲盃。

被問到會否爭取參加巴黎奧運，蔡欣妍認為應該沒有太大機會，因早前有很大的傷患，現時主要目標是亞洲錦標賽的兩場比賽及年尾世錦賽。

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至於10公里挑戰賽，由男子組率先完成賽事，來自北京的19歲大學生陳雨繁以30分59秒首名衝綫，女子組冠軍是本地跑手曾曉彤。

首次來港參賽的陳雨繁指，以跑步8年，今日狀態不錯，天氣涼爽，跑出自己個人第二好成績。

曾曉彤則指，今日天氣適合比賽，跑到中段拋離對手，形容很刺激，滿意造出的時間。她又憶述，5年前首次參賽，不夠成績參加挑戰賽，沒想過數年後可以勝出。

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記者：梁薾心

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