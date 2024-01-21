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【渣馬2024】全馬跑手初參賽即成「萬金先生」　形容天氣和暖氣氛熱鬧

社會 10:45 2024/01/21

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

渣打香港馬拉松今晨開跑。（梁偉榮攝）

渣打香港馬拉松今晨（21日）開跑，今屆賽事再設「萬金先生小姐獎金」，任何全馬跑出3小時（sub3）及3小時30分（sub3：30）成績，的香港永久性居民選手，將可獲1萬元特別獎金。

姚先生首次參加渣馬即成為「萬金先生」，全馬以2小時54分衝綫，他指，對成績感到非常滿意，天氣比預期和暖，多了人參加亦令氣氛熱鬧。

伍先生與妻子及朋友一同參加全馬賽事，他以2小時55分衝綫，成為「萬金先生」，他指，2013年起參加渣馬，今年成績合乎預期，又形容氣氛很好多，了很多跑手，以銅鑼灣最熱鬧。他亦笑言沒有跑到側腹痛，「控制得好好」。

伍太則以3小時31分完成賽事，遺憾以1分鐘之差失落「萬金小姐」，但稱今日天氣好，跑得舒服。

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今屆渣馬賽事同時不乏外地跑手，來自北京的曹先生第三次來港跑全馬，並取得3小時26分佳績。他說，過往兩屆賽事成績分別為4小時10分和3小時50分，故今次進步非常大，有機會會再參加，又稱最初還以為今日會下雨，慶幸天氣晴朗且沒有想像中熱。

來自韓國的蔡先生以3小時35分在全馬衝綫，他表示，首次參加渣馬，但過往曾到香港旅遊，認為港人親切、食物美味，有良好印象，若有機會會再來參賽。

他又說，目前韓國天氣嚴寒，錄得零下5度低溫，故香港天氣相對很好。

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記者：梁薾心

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