【渣馬2024】周潤發轉戰半馬　2小時26分08秒衝綫

▲ 周潤發轉戰半馬，2小時26分08秒衝綫。（梁偉榮攝）

渣打香港馬拉松今晨（21日）開跑，去年出戰10公里賽的68歲香港著名藝人周潤發「發哥」，今年升呢跑21公里半馬，角逐第3組，早上8時30分起步，早上11時前跑抵維園終點，衝綫時間為2小時26分08秒。

他衝綫後向現場支持者送上飛吻，又跟傳媒及其他跑手自拍。

發哥今日以全黑裝束出戰，起跑不久後，手機從後褲袋跌出，幸及時發現拾回，交給身邊跑手代為託管。

今次是發哥第二次參加半馬比賽，且創出個人最佳成績。他首次跑半馬是去年11月參與港珠澳大橋香港段半馬拉松，以2小時27分56秒完賽。

周潤發接受訪問時表示，不滿意今次成績，因目標是2小時內完成，笑言賽事期間都是留前鬥後，不過總算有交代，直言明年會繼續參賽，希望有更好成績，期望日後能夠「跑勻全世界」。至於會否參加全馬，他笑言「會練習90多歲就應該跑到，要等等。」

他亦稱，早上吃了一隻雞蛋，賽事期間陽光普照，感覺舒服，氣氛亦很好，不過西隧路段有斜路，頗為辛苦。

周潤發又說很幸運沿途有參賽者幫忙開路，邊拍照邊比賽，亦形容很高興見到好多長者一齊跑，希望「令多些香港人做運動 。」

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記者：梁薾心