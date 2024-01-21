慳到盡︱母帶雙胞胎食自助餐　為慳錢1人躲廁所輪流被識穿

同卵雙胞胎難分誰是誰！韓國一名媽媽帶雙胞胎孩子去食自助餐，竟為省1個人的費用，兩名雙胞胎孩子躲在廁所輪流食，試圖讓餐廳職員以為只有一名孩子，最後1個關鍵被店員識穿詭計。

綜合韓媒報道，一名餐廳職員近日接受當地媒體訪問時，分享遇過的離奇案例，稱一對中學生雙胞胎，與媽媽共3人到餐廳食自助餐，但扮只有2人用餐，其中兩名孩子輪流「接力吃」，吃到一半時就離席躲進廁所，另一個雙胞胎就出去吃。

由於雙胞胎的頭髮長度與造型有微小變化，且一人眼睛旁有痣，另一人沒有，終被餐廳店員發現，之後向經理反映，起初經理還不以為意，還嘲諷「你在寫小說嗎？」，在旁店長決定翻查閉路電視，驚訝地發現店員所說的話沒錯。

店長立即向該雙胞胎媽媽表示不會報警，但要求她繳付3人費用，該媽媽致電，讓躲在廁所的孩子出來，3人付費後，如無其事坐在餐廳內繼續吃。

事件引起網民熱議，大批網民直言不可思議、離譜，「還若無其事繼續吃，換作是我，早就丟臉到吃不下飯了」、「應該要求他們支付10倍的費用」、「這個媽媽真是最糟糕的榜樣」。

責任編輯：王明芳