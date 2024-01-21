【渣馬2024】肯尼亞及埃塞俄比亞跑手膺全馬男女子冠軍　黄尹雋姚潔貞本地最快

▲ 肯尼亞及埃塞俄比亞跑手膺全馬男女子冠軍，黄尹雋姚潔貞本地最快。（梁偉榮攝）

渣打香港馬拉松今晨（21日）開跑，全馬男女子組冠軍均由非洲特邀跑手包辦，本地跑王及跑后則分別為黄尹雋和姚潔貞。

全馬男子組由肯尼亞選手Seroi Anderson saitoti，以2小時12分51秒首先衝綫，女子組首名衝綫是埃塞俄比亞Medina Armino，成績為2小時28分47秒。兩人都對成績感到開心。

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至於本地跑手，黄尹雋以2小時23分23秒成為「跑王」。他過去兩年參加全馬都只獲亞軍，對今次成為冠軍感到高興，「懂得贏要先懂得輸，過去兩年交了學費，今年終於達成目標」，又形容是完成人生清單上多一項事情，因為過去未曾在渣馬奪冠。

他續指，香港雖然是「主場」，但破紀錄難道比較大，因為相對多小路，氣溫亦相對熱，外國「天時地利人和」均比較好，不但可跟眾多高水平跑手同長對賽，賽道亦較闊，天氣則維持約10度；又指今日天氣最稍熱，但對香港而言已經不錯。

他稱，明年會繼續參賽，認為是作為香港運動員的義務。對於前香港紀錄保持者紀嘉文因病未能參賽，他坦言感到可惜，一直視對方為比賽目標。

本地「跑后」由姚潔貞以2小時41分09秒奪得，是她產後首次越級挑戰全馬，惟她指跑到中段時突感腹痛，只好時快時慢地完成賽事，對最終仍能奪冠感到開心。

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記者：梁薾心