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爺孫戀丨李龍基未婚妻被指冒認星二代　王青霞遭指「財色兼收」情騙男網民

娛樂 12:28 2024/01/21

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李龍基未婚妻王青霞近日不斷被爆醜聞，她作出澄清一一否認。（經濟日報圖片）

李龍基的未婚妻王青霞（Chris）近日是非不斷，相繼有YouTuber揭Chris學歷造假、用淘寶買畫當自己作品、曾在美國徵婚兼借錢失蹤等指控，雖然事後Chris一一有澄清指所指並非事實，但又有新傳聞，可說日日新鮮。

首先，由資深傳媒人潘小文在其主持的YouTube頻道「娛樂小奶媽」指，收料得知Chris曾在多年前冒認昔日TVB花旦繆騫人的女兒招搖撞騙。

爺孫戀丨李龍基女友被爆曾於西雅圖徵婚　Chris跟約會男借錢短片曝光

李龍基與未婚妻王青霞（Chris）。

被指冒認繆騫人女兒

潘小文在節目中指：「當年呢個女士（Chris）透過已經離世嘅Nel Nel，去加微信，自稱係繆騫人同王穎個女，直接走去問人借錢。」潘小文更指Chris在內地影圈曾工作混過一段時間，但很快就被踢爆冒牌星二代身份。

對此，Chris接受媒體訪問表示李龍基也認識她的父母，同時透露她的母親與繆騫人因為同為上海人，卻因此真的彼此認識，同時反指潘小文所謂爆料完全只是「得把口講」，沒有實質證據。

李龍基未婚妻Chris。

債主聲稱被Chris色誘

此外，另一YouTuber在頻道《Smart Travel》內有自稱是債主的阿偉指，Chris曾用裸照色誘他，更表示二人見面後曾發生性關係3次，女方後來向他借錢3萬美金後失蹤。。

阿偉接受網上頻道受訪稱，是幾年前透過信識認識女方，說：「我同佢住城市唔同，我住西雅圖佢住鳳凰城。我嗌佢拍啲裸照我睇，跟住佢就send咗畀我，我一直都收藏咗嘅。」主持人補充指，Chris在未見面前已傳送裸照給名偉，之後二人見面發生性關係。主持人並表示，裸照都是遮了樣。

後主持人就補充，王青霞（Chris）在未見面之前，就已傳送過裸照給當事人，其後見面時亦發生過關係。主持人亦指，裸照都是遮了樣。

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債主自稱被騙財騙色

不過，主持問阿偉，覺得發生關係時，Chris與裸照中人差多少，阿偉就肯定地說：「同一個人嚟，百分之一百係佢！」節目中亦透露，阿偉將一張印有Chris Wong照片的駕駛執照給主持，主持認為是同一個人。

阿偉續稱，Chris飛到西雅圖後和阿偉到酒店開房，他說：「我造咗一次愛已經冇晒力，準備瞓覺，跟住佢仲搵個屁股撞我條腰，我話咩事？佢先話：『再嚟一次得唔得？』我死要面，跟住又咪做囉。早上之後又做咗一次囉，我係俾佢財色兼收。」

而Chris因為表示生意周轉不寧，於是向阿偉借3萬美金，他憶述說：「去富國銀行，去保險箱，跟住我仲話『一齊入去。』佢唔敢入，因為入去之前要用身份證登記，之後我拎咗3萬蚊。」

阿偉表示，取錢後又到了另一間銀行過數給Chris，之後兩人又到了李小龍墳墓參觀，才接載Chris到機場離開。

李龍基未婚妻Chris。

Chris回應指控

不過Chris就回應傳媒表示對方作大，指他當日去西雅圖不足24小時，完成轉帳已回亞利桑那，而且之後不只有還錢，更加添5千人民幣微信支付給對方作答謝。

至於傳送裸照，Chris表示：「有發過性感照片不是裸照！見面我沒有和他一起！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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