渣馬2024丨周潤發完成半馬笑言會被發嫂扣糧　發哥希望鼓勵更多港人做運動

▲ 周潤發完成渣打半馬賽事後與在場人士自拍。（經濟日報圖片）

現年68歲發哥周潤發在今日（1月21日）參加香港馬拉松的半馬賽事，發哥在早上8時30分起步，在早上11時前抵達維園終點，衝線時間為2小時26分08秒，他並向現場支持者送飛吻。

在場人士不斷大叫「發哥」，他稍休息後與在傳媒、跑友自拍。不過發哥表示不滿意成績，因為比預期慢了4分鐘：「唔得呀差咗4分鐘，今朝有啲熱而家有啲雲好啲，身邊有『G4』（跑友）傍住幫我開路，唔係跑唔到。」

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至於西隧一段一直被視為半馬賽道最辛苦的一段，發哥分享過西隧的心得稱：「唔好心急，有耐性。」

更幽默地笑言會被太太發嫂扣糧：「1分鐘扣100」。其實發哥在去年11月已曾跑港珠澳半馬，當時他以2小時27分56秒完成賽事，所以今次成績比上次好。

同時，發哥希望鼓勵更多香港人做運動。同時他表示，明年會繼續參加渣打半馬，但暫不考慮轉戰跑全馬，稱：「練緊呀可能90幾（歲）就跑到下年目標2個鐘15分跑完（半馬）。」