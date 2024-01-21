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【渣馬2024】渣馬出席率達91%　466人成「萬金先生小姐」按年增1倍

社會 14:05 2024/01/21

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香港馬拉松至少有842名跑手受傷，1人情況嚴重心臟一度停頓。（梁偉榮攝）

渣打香港馬拉松今晨（21日）開跑，共有7.4萬人報名參加，出席率達91%，共有466人取得「馬拉松特別獎勵計劃」的1萬元獎金，人數較去年增加一倍。

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中國香港田徑總會主席關祺指，今年共有322名「萬金先生」和124名「萬金小姐」，總數量按年倍增，反映很多喜好長跑的市民在是次比賽中非常努力奪得佳績，並形容是對大會的正面刺激。至於明年獎金會否加碼，他指要跟贊助商商討。

他又提到，大會邀請的13名精英跑手，當中7名被世界田徑聯會成為金牌跑手，大部份來自肯亞和埃塞俄比亞，亦有1人來自南非。

大會早前公布會在選手寄存行李前進行安檢，但有媒體發現，今早有保安人員用金屬探測掃描選手，被問及是否新安排，中國香港田徑總會行政總監伍于豪未有正面回答，稱所有要求和流程均是因應政府部門要求和從兩者溝通得出，以保障賽事安全。

至於有跑手反映賽道較窄，伍于豪稱，10公里、半馬和全馬賽事均沿用疫前賽道，知道部份賽道或因應維修或工程有變化，之前已與相關政府部門談論過情況，但會再跟警方等檢討來年賽事安排。

對於終點附近位置出現擠塞，他說大會已即時處理，盡快疏導參賽者，相信情況出現是因參賽者需領取完成獎牌，加上終點有停留情況，會檢討明年是否要改變終點設計、人流和選手包領取安排等。

違規事件方面，伍于豪指沒有發現特別情況發生，但會了解情況跟進是否有人如媒體所指，在石壆上拍片直播；又提到下月或跟警方等相關部門進行檢討會議。

今早有選手一度心臟驟停，渣打香港馬拉松2024醫療事務總主任林建群指，嚴重個案發生於維園接近終點，大會醫療人員即時把傷者送往急救站，傷者送院搶救後情況有改善。伍于豪補充，傷者為10公里賽男選手。

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記者：梁薾心

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