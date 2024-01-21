  • 21°C
香港時間 : 2024121日 (週日) 15:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【渣馬2024】政商界名人出戰領袖盃　陳茂波奪「殿堂盃」亞軍

社會 14:09 2024/01/21

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

政商界名人出戰領袖盃，陳茂波奪「殿堂盃」亞軍。（梁薾心攝）

闊別5年的渣馬「領袖盃」今晨（21日）再度舉辦，多名港政商界名人早上7時15分從灣仔運動場出發，跑往維園，賽事長約兩公里。

財政司司長陳茂波以「嘉賓跑手」身份參加，大約用了11分鐘扺達終點，取得「殿堂盃」亞軍。

前九龍倉集團董事局主席吳光正及兒子德豐集團主席吳宗權亦以「嘉賓跑手」身份參加，吳光正以約10分鐘成績捧得「殿堂盃」冠軍，吳宗權則以約7分28秒成為「領袖盃」亞軍。

蘭桂坊集團主席盛智文獲得「殿堂盃」第5名，他受訪指，馬拉松賽事象徵團結，對香港非常重要；又稱上次舉辦「領袖盃」已經是5年前，這次有更多人參與，尤其香港現時經濟不景，渣馬賽事是讓大家外出活動、提振精神的好方法。

他提到，愈來愈多大型體育盛事在港舉行，如阿根廷球王美斯即將率領國際邁阿密來港踢表演賽，反映香港真正走上復常之路。

另外，前觀塘區議會主席陳振彬奪得「殿堂盃」季軍，匯豐銀行獨立非執行董事鄭維新則取殿軍。立法會體演文出界議員霍啟剛及其夫人郭晶晶、旅發局總幹事程鼎一、港鐵項目及工程拓展總監鄧輝豪（Carl Michael Devlin）等亦有參賽。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁薾心

相關文章

【渣馬2024】李家超主持全馬起步禮　指盛事連連掀歡樂氣氛吸引旅客來港
今日 10:17
【渣馬2024】李家超主持全馬起步禮　指盛事連連掀歡樂氣氛吸引旅客來港
【渣馬2024】半馬賽事孫曉陽稱王　蔡欣妍封后：沒有甚麼對手
今日 10:24
【渣馬2024】半馬賽事孫曉陽稱王　蔡欣妍封后：沒有甚麼對手
【渣馬2024】全馬跑手初參賽即成「萬金先生」　形容天氣和暖氣氛熱鬧
今日 10:45
【渣馬2024】全馬跑手初參賽即成「萬金先生」　形容天氣和暖氣氛熱鬧
【渣馬2024】肯尼亞及埃塞俄比亞跑手膺全馬男女子冠軍　黄尹雋姚潔貞本地最快
今日 12:08
【渣馬2024】肯尼亞及埃塞俄比亞跑手膺全馬男女子冠軍　黄尹雋姚潔貞本地最快
【渣馬2024】渣馬出席率達91%　466人成「萬金先生小姐」按年增1倍
今日 14:05
【渣馬2024】渣馬出席率達91%　466人成「萬金先生小姐」按年增1倍

你可能感興趣

【渣馬2024】李家超主持全馬起步禮　指盛事連連掀歡樂氣氛吸引旅客來港
今日 10:17
【渣馬2024】李家超主持全馬起步禮　指盛事連連掀歡樂氣氛吸引旅客來港
【渣馬2024】半馬賽事孫曉陽稱王　蔡欣妍封后：沒有甚麼對手
今日 10:24
【渣馬2024】半馬賽事孫曉陽稱王　蔡欣妍封后：沒有甚麼對手
【渣馬2024】全馬跑手初參賽即成「萬金先生」　形容天氣和暖氣氛熱鬧
今日 10:45
【渣馬2024】全馬跑手初參賽即成「萬金先生」　形容天氣和暖氣氛熱鬧
運動 陳茂波 工程 立法會 旅發局 財政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月21日 時間12:05）