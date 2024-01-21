【渣馬2024】政商界名人出戰領袖盃　陳茂波奪「殿堂盃」亞軍

▲ 政商界名人出戰領袖盃，陳茂波奪「殿堂盃」亞軍。（梁薾心攝）

闊別5年的渣馬「領袖盃」今晨（21日）再度舉辦，多名港政商界名人早上7時15分從灣仔運動場出發，跑往維園，賽事長約兩公里。

財政司司長陳茂波以「嘉賓跑手」身份參加，大約用了11分鐘扺達終點，取得「殿堂盃」亞軍。

前九龍倉集團董事局主席吳光正及兒子德豐集團主席吳宗權亦以「嘉賓跑手」身份參加，吳光正以約10分鐘成績捧得「殿堂盃」冠軍，吳宗權則以約7分28秒成為「領袖盃」亞軍。

蘭桂坊集團主席盛智文獲得「殿堂盃」第5名，他受訪指，馬拉松賽事象徵團結，對香港非常重要；又稱上次舉辦「領袖盃」已經是5年前，這次有更多人參與，尤其香港現時經濟不景，渣馬賽事是讓大家外出活動、提振精神的好方法。

他提到，愈來愈多大型體育盛事在港舉行，如阿根廷球王美斯即將率領國際邁阿密來港踢表演賽，反映香港真正走上復常之路。

另外，前觀塘區議會主席陳振彬奪得「殿堂盃」季軍，匯豐銀行獨立非執行董事鄭維新則取殿軍。立法會體演文出界議員霍啟剛及其夫人郭晶晶、旅發局總幹事程鼎一、港鐵項目及工程拓展總監鄧輝豪（Carl Michael Devlin）等亦有參賽。

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記者：梁薾心